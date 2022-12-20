電暖爐｜預留空間免小孩焫親　保暖類電器插蘇應「這樣插」才安全

陽光露臉別高興得太早！這樣的低溫，許多人的家裏都開起了電暖器，但使用之前請留意4大重點，開錯也是白忙。



使用電暖器4點注意

《台電電力粉絲團》表示，電暖器過這麼久才使用，機器上累積的灰塵和棉絮都會影響散熱，甚至恐引燃起火，因此使用前先做好以下四步驟，才能讓暖房效果好，也能更安全更省電。

這4個步驟不僅可確保安全，更能讓這些電器保持高效能的水平：（按圖了解）

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1. 清潔灰塵

電暖器久未用，建議先以乾布或微濕抹布清潔「出風口」、「電源線」以及「機器本體」，把灰塵清乾淨。

2. 洗濾網

另外，若是有濾網的電暖器，也請記得先將濾網取出清洗。

3. 檢查外觀及電線

使用前，請檢查電暖器外觀有無破損、電源線是否完整。

4. 檢查功能運作正常

開機後也請確認運轉時有無異狀、異音等情形。

保暖電器須獨立插座、保持安全距離

台電提醒，使用電暖器這類保暖家電時，最好使用獨立插座，以免超過耗電功率負荷發生危險；此外電暖器擺放的位置建議與人身體、床邊的距離，保持在約一米的安全距離，避免太靠近熱源導致皮膚燙傷風險，並要遠離易燃物品（如衣物、棉被、酒類）以免造成火災意外。

最後台電也提醒，由於每種電暖器注意事項都不同，大家要特別留意使用說明書中的「警告／注意事項」，另外，電暖器屬於消耗功率較高的產品，記得用獨立插座比較安全。

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