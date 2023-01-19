冬天保暖｜天氣凍情緒激動手腳發白發紫？中醫揭雷諾氏症5大病因

天氣一冷，手指跟腳趾就開始發白泛紫？中醫師提醒，雷諾氏症（又稱雷諾氏現象）是因末端小動脈緊縮，導致手指或腳趾沒有血色，若長時間不處理恐有手部組織壞死、潰瘍的風險，中醫治療上可利用針灸舒緩手部筋膜，使手部血液循環暢通並配合日常保養，讓雷諾氏症患者也能夠安然過冬。



天氣冷情緒激動 手腳開始發白發紫

台灣中醫師李俊儀解釋，「雷諾氏症」常見於女性，因身體末端小動脈緊縮沒有血色，讓手指或腳趾的顏色發白發紫，若手腳末梢缺血時間過長，手部組織還可能有壞死、潰瘍的風險。雷諾氏症通常會在「天氣變冷」或是「情緒激動」時發作，而且患病愈長，發病的環境溫度會逐漸提高，曾有紀錄患病20年以上的雷諾氏症患者，在室外氣溫25度就會發作。

「雷諾氏症」發病5原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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李俊儀進一步解釋，目前雷諾氏症的確切病因尚未明瞭，但有幾個可能的原因能供民眾參考：

- 冷過敏：若身體對寒冷較敏感，四肢末端受寒就會過度血管收縮。

- 神經興奮：雷諾氏症的患者在發病時，血液的腎上腺素明顯較高。

- 免疫失調：多數雷諾氏症的患者，血液中可見許多的異常抗體。

- 內分泌失調：患有雷諾氏症的女性，在月經前後會有病情加重的狀況。

- 血管阻塞：末端血管堵塞、血液循環不佳容易導致雷諾氏症的發生。



從中醫治療「雷諾氏症」

西醫治療雷諾氏症時，多以藥物治療為主，病人也必須做好保暖，不要被溫度刺激，同時須留意不要讓手指出現潰瘍傷口，以免難以癒合。李俊儀則說明，中醫在治療雷諾氏症時，初期是採用針灸搭配水藥，但是療程曠日廢時，少有患者能夠堅持數月。

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但也可配合浮針療法來輔助，利用特性紓緩患者雙手的筋膜，使血流能夠通暢，縮短手腳受寒回溫的時間，還能大大縮短治療療程。 雖然目前無法根治雷諾氏症，但是浮針治療法配合日常保養，是可以讓雷諾氏症患者每年好過冬，不用再煩惱四肢僵硬。

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