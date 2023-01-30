日男保安傢俬店偷逾700件商品　網上轉售發大財　最癲呢樣都偷到!

「ニトリ」（NITORI宜得利）是日本大型家具用品店，除了在日本有分店，在中國內地及台灣皆有店舖。最近日媒報道指當地有分店發現產品被夜更保安偷竊，並在網上轉售。經調查後竟發現他已經偷逾700件商品，當中更包括床褥！



（YouTube 截圖）

日前日媒FNN報道指，47歲男保安橋本寬之涉嫌於今月11日晚上從閉店後的「ニトリ」（NITORI 宜得利）鴻巢店偷走鍋蓋及床褥等8件價值約3萬8千円（大約港幣XXXX元）的商品，被崎玉縣警察逮捕。事發當日他當值夜更，負責監察承辦商進行設施檢查。在他們離開店舖後，橋本就一人回到店裡犯行偷走商品。

（YouTube 截圖）

事件過後不久，有店舖有關人士發現在網上跳蚤市場平台上有用家大量出售NITORI的商品。懷疑屬於橋本的帳戶中，賣家標明商品「全新減價」並是透過「獨家渠道」入手，將逾700件商品以低於定價的價錢出售。發現異常的員工向警方諮詢後，確認CCTV時事件才終於曝光。

（YouTube 截圖）

據警方表示，橋本被捕後承認罪名，並表示自己從2022年3月便已經多次利用閉店後沒有任何人的時間，從店舖中偷走商品。警察正就他是否有在其他分店進行同樣偷盜行為而調查餘罪。本來他的職務是檢查店內是否有可疑人士，誰知橋本竟然利用身份犯行。有不少網民批評是NITORI的監管不足才會容許事件發生。亦有網民疑惑到底橋本是如何獨自偷走床褥，又不被發現的呢？

👉日本掀香港飲茶熱 新連鎖茶樓全國開20間店 有手推車+點心放題!

👉Bandai員工偷公司逾4400件貴價品 狂賺6億網疑：偷咁多先發現？

同場加映：中學生壽司郎狂舔豉油瓶嘴 沾口水摸迴轉壽司 網:以後唔會再食!

迴轉壽司店壽司郎自2019年進軍香港後一直有不少捧場客，門前經常大排長龍。最近有影片就在網上瘋傳，有兩名中學生竟然用脷舔桌上豉油的瓶嘴，更做出這個動作！👉👉中學生壽司郎狂舔豉油瓶嘴 沾口水摸迴轉壽司 網:以後唔會再食!