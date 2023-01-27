繼香港熱浪薯片輸出日本　日清宣布2月將全國發售港版出前一丁！

早前有網民驚喜發現港人最愛的熱浪薯片竟然在日本AEON超市有售，引起熱議。日前日清食品就宣布將於日本推出重現香港風味的「出前一丁」，將來自香港的味道帶回產地日本。



（YouTube 截圖）

「出前一丁」的母公司日清食品日前在官網上表示將由2月6日起在日本全國發售「香辣麻油味」出前一丁及「雞蓉味」杯麵。新聞發佈中講到香港有逾40種出前一丁口味，他們早前就進行調查，將受訪者投票選出最想試食的香港「出前一丁」即食麵及杯麵口味，製作後在日本發售。聲稱希望大家能透過「與平常不太一樣的『出前一丁』體驗到香港旅行的感覺」。

據報麵身將會重現港版出前一丁的口感，一包5個「香辣麻油味」即食麵售價615円（大約港幣37元），而「雞蓉味」杯麵則叫價214円（大約港幣12.9元）一個。「日版港風」出前一丁將會是日本製造，而且產品亦指明會與實際在香港銷售的產品有所不同。至於味道與港版有何分別就只有等2月正式發售才有分曉了。

其實早前港人最愛的薯片之一「熱浪」亦成功反攻入日本市場，在多區超市有售。在香港熱賣的「熱浪薯片」在1986年至1993年間，曾以「エスニカン」之名在日本發售。當年正值「激辛」熱潮，卡樂B為了與1984年湖池屋推出的「カラムーチョ」（Karamucho）薯片對抗，就推出「エスニカン」。賣點是帶異國風情的辛辣味，以比較少見的黑色作包裝、再加以「異文化」風格設計。當時有報導指異國風情口味的薯片十分罕有，能刺激現代人的味蕾、必定大賣。但在薯片發售兩年後「激辛」熱潮就退去，「エスニカン」並未能成為人氣產品，在1993年正式停產。

不過其實「エスニカン」1986年在日本發售同時，亦越洋至香港作為「熱浪」出售。因「辣味像波浪一樣到來」被冠名的「熱浪」成功在香港的薯片的市場中奪得一席位，成為在香港最暢銷的薯片。它自1月起被「逆輸出」至日本試銷，作為「香港大熱產品」重返日本的貨架，吸引不少日本網民試食。雖然日版熱浪是香港製造，但有網民試食後就表示配方與港版有別，辣味較少、令人失望。

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