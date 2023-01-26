東京海洋迪士尼地球儀被冰封　重返冰河時期　網民:係咪Elsa失手?

日本最近受歷史上最強的寒流吹襲，預料將出現十年一遇的低溫。各地出現暴風雪，導致交通混亂、多班JR列車停駛延誤。東京都於25日朝早溫度低至零下2.9°C，甚至連東京迪士尼也受到影響？！



（Twitter 截圖）

寒流吹襲日本，多個地區持續降雪，令路面積雪、交通癱瘓，亦有不少航班被逼取消。日前東京都溫度低至零下2.9°C，是本季錄得最低氣溫。寒冷氣溫令街上不少東西結冰形成冰柱，25日朝早在東京海洋迪士尼樂園就出現奇景，引起網民熱烈討論。

Twitter有網民上傳圖片，分享到東京海洋迪士尼入口處的地標地球儀噴水池「水之行星」竟然結冰，地球上甚至掛著一支支幼細的冰柱。不少到場的人客亦被奇景嚇到，紛紛拍照留念。有大量網民笑指這是冰河時期再臨，聯想起災難電影《明日之後》。亦有人表示「一定係Elsa好奇貪玩摸過嚟！」。

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網上流傳不少地球儀結冰的影片和圖片，雖然隨著時間過去冰柱逐漸減少，但表面依然有不少處結霜。其實除了地球儀之外，園內多處亦有水池結冰。直至今早（26日），有網民上傳照片講到有迪士尼員工需要拿著鎚仔，敲擊水面破冰。而地球儀在當地近中午時段，已經差不多完全解凍，只剩底部數處冰柱。

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