中學生壽司郎狂舔豉油瓶嘴　沾口水摸迴轉壽司　網:以後唔會再食!

迴轉壽司店壽司郎自2019年進軍香港後一直有不少捧場客，門前經常大排長龍。最近有影片就在網上瘋傳，有兩名中學生竟然用脷舔桌上豉油的瓶嘴，更做出這個動作！



壽司郎不論在香港還是日本都是具人氣的迴轉壽司店。不過在發源地日本，最近就爆出一宗令人詫異的事件。被上傳到Instagram限時動態的影片中，一名男子打開桌上豉油的蓋子用舌頭舔桌上瓶嘴，再拿了一個櫃子上的杯子用舌頭來回舔杯緣後放回原處，最後更用沾滿口水的手指摸在輸送帶上經過的壽司。事畢竟然還向鏡頭自豪地「俾like」。

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影片被轉載到Twitter上後瘋傳，備受網民熱議。有認識片中主角的網民就爆料指該男子是岐阜県立岐南工業高校的二年級生「じゅんぺい」(Jyunpei)。透露當事人得知自己的行為炎上後，竟表示「點解咁少事都要畀人鬧？」。有爆料KOL曾聯絡Jyunpei打算與他直接通話，但後來被取消，Jyunpei亦將自己的社交媒體或設為私人帳號並刪除。

事件引起網民公憤，一致批評他的行為極不衛生、「冇家教」。當事人被起底後，有網民到Google上更改他所屬學校的資料。除了惡搞學校名稱之外，亦將學校的說明改成「風俗店」和「幼稚園」。壽司郎今日（30日）亦回應事件，在官網上發表聲明指正徹底調查事件，在懷疑有關店舖中進行消毒，並與警方商討如何循刑事及民事兩方面嚴正處理。

除了這次事件之外，近日在壽司郎及其他迴轉壽司店舖中反覆出現客人「惡作劇」後拍片上傳至社交媒體。有人直接用抹茶粉中的匙羹將粉𢳂入口吞食，有人向輸送帶上的壽司放大量芥辣，又有人攔截高速線壽司偷吃其他客人的食品。一連串事件令日本網民不禁嘆以後都不敢去吃迴轉壽司了……

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