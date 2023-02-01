乞食科注意!天文台請科學主任起薪$57,395　主修呢幾科無經驗都得

新一年大家都想轉工，如果對天文有興趣，又夠條件的話，大家不妨考慮下天文台的科學主任招聘！今次天文台招聘是公務員約，屬鐵飯碗，起薪點高達$57,395，頂薪點達$112,925，而且若持有物理、數學、氣象學、核子科學、電腦科學、資訊科技學、電子工程學或其他合適理科科目碩士學位，可以無須相關工作經驗，也合資格申請！



香港天文台 科學主任招聘詳情：

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薪酬: 總薪級表第27點(每月港幣57,395元)至總薪級表第44點(每月港幣112,925元)

截止日期：10/02/2023 23:59:00

入職要求:

(a) 持有本港大學頒授的物理、數學、氣象學、核子科學或其他合適理科科目的一級或二級榮譽學士學位，或同等學歷；

(b)(i) 畢業後有最少兩年與氣象相關的工作經驗；或

(ii) 持有本港大學頒授的物理、數學、氣象學、核子科學、電腦科學、資訊科技學、電子工程學或其他合適理科科目碩士學位，或同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用 和英文運用 中取得「一級」成績，或同等資格；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

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職責︰

(a) 執行天氣預測職務；及

(b) 督導及訓練員工，以及研究和提供包括天氣、氣候、授時及地球物理、輻射監測、海洋物理、航空氣象、海洋氣象、應用氣象、數據處理及資訊科技等服務。

科學主任可能須︰(i) 在本地接受專業培訓，亦可能被送往海外進修氣象學及/或其他有關課程；及(ii) 「隨時候召」工作及執行戶外職務、輪班、在正常工作時間以外及惡‍劣天氣情況下工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：郵寄、互聯網

以親身或郵寄方式遞交的申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])送達九龍尖沙咀彌敦道134號A香港天文台人事組，信封面須註明申請的職位名稱。持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交學歷副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交所需的修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。在網上遞交申請的人士，須在2023年2月17日或之前把所需的証明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。