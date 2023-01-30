簡約公屋4-5人單位曝光遭圍攻　每人平均得60呎　網民：衰過劏房

政府於2022年施政報告中曾提出興建「簡約公屋」，以縮短公屋輪候時間和解決「上樓難」的問題。當時政策一出，令不少市民都好奇「簡約公屋」和傳統公屋有甚麼不同，何謂「簡約」。日前政府揭開「簡約公屋」的神秘面紗，發布一條簡約公屋示範單位的影片，示範單位約300多平方呎，適合4至5人家庭。有網民就質疑政府近年開始規限「納米樓」，但「簡約公屋」卻人均都不夠100呎。



圖自政府新聞網

日前《政府新聞網》上載一段房屋局局長何永賢和劏房戶一同參觀由啟德隔離設施改建的簡約公屋示範單位。影片中單位面積為300多平方呎，可供4-5人家庭居住，月租2,650元，為傳統公屋租金的9折。從影片中可見，該單位設有獨立廚房和廁所，廚房為開放式，但並沒有包抽氣扇，而廁所包含淋浴設備和熱水爐。屋內並沒有獨立房間，客廳和房間以電視櫃作為間隔，客廳能夠放得下一張4人飯桌，小梳化等設施。

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簡約公屋的真面目一曝光，即引起網民熱論，有網民表示4-5人的家庭都只有300呎「咁細點住」，「一個人100呎都冇」，更有人如今簡約房屋對於4-5人的家庭，除開每人都只有約60-70多呎，而當初政府的《公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃》「太迫可以申請搬嘅條件係<7平米/人」，即每人若少於75呎可申請搬更大的單位，現今有點「自相矛盾」。

此外，政府近年推出「限呎」，以打擊納米樓，每個單位面積不能少於280平方呎，但現今簡約公屋每人所分得的呎數都只有60-70多呎，令網民質疑「同住納米樓有咩分別」。但亦有網民表示「出面私樓200呎都要幾百萬，300幾呎月租2千幾，OK啦」、「包廚房，獨立廁所點都好過劏房啦」。有網民則認為政府「諗計縮短嘅輪候時間會唔會實際啲？」，「正正經經起公屋好過」。

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根據政府2021人口普查結果顯示，香港家庭住戶的居所樓面面積中位數為430呎，人均居住面積為172呎，較2016年的人均161呎增加6%，而公屋的人均面積則有146呎，若以呎數計算，簡約公屋每人的平均呎數只有60-70多呎不等，比平均人口呎數低近1倍。