床鋪驚見不明橙色珠疑為蟲卵？化學博士K Kwong:可一簡單方法測試

床單的潔淨度是維持優質的睡眠的一大要素，養成定期更換床單的習慣，對健康百利而無一害！不過近日DJ阮小儀發帖表示在更換床單時，發現床上竟然有一粒粒不明的「橙色珠珠」，看起來更像是某種蟲卵，求救問有沒有專家可以解釋橙色珠珠為何物，帖子更引出了化學專家K Kwong解答！



Unsplash@kdarmody

電台節目主持人阮小儀日前（31/1）在Facebook發帖，表示在更換床單時，發現床褥上驚見數粒橙色小珠珠，她指在印象中記得，「曾經清理梳化罅隙嘅時候，都有見過呢一種珠珠出現」。另外她形容「橙色珠珠」摸起來是硬的，按下去時質地似是塑膠粒，但就不確定地表示「唔係啲咩蟲卵嗰啲嘅..應該」，於是她發帖求教廣大網民和專家，求解「橙色珠珠」的真身為何。

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（Facebook@Kitty Yuen Siu Yee 阮小儀）

（Facebook@Kitty Yuen Siu Yee 阮小儀）

不少網民看帖後卻毫不意外的開始「玩膠」，並沒有試圖解開小儀的疑惑，表示「相傳每張床褥都會有七粒珠，只要搵齊就會有神龍出現￼，𧶽予搵到既人一個願望，同甜蜜睡眠」、「唔好喺床食三文魚籽」、「床褥既蛋，會敷出床褥bb 」、「你生蛋了，恭喜恭喜」。

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然而也有網民認真地幫助小儀尋找出珠珠的真相，有人懷疑橙色珠珠的確是防潮珠，不過小儀就表示「嗱，唔好話，係咪咗防潮珠珠喺床褥上面，然後爆咗個包裝呀吓，我冇放過任何防潮珠在床褥上」。

（Facebook@爆廢公社）

有網民就直接在帖子中留言標記化學博士K Kwong，隨後他本尊現身解答，指出可以用一個簡單方法測試橙色珠珠是否防潮珠，只要將橙珠放入微波爐中加熱數秒，如果橙珠變成藍色，即代表該粒是「Silica Gel防潮珠」。

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另外有網民提出了其他的可能性，表示「之前買過一種攬枕入面就係呢d珠珠，間唔中會走出嚟，你床上會否有任何軟枕？」、「係唔係手袋裡面嘅防潮珠爆咗你唔知」、「魚油丸？」、「係咪寵物咬爛玩具跌出嚟？」但網民仍然認為最大可能性的依然是「防潮珠」，因為沒有臭味和透明，可以排除是蟲卵的可能性，不過在截稿前小儀就並未更新帖子並開估橙珠為何。