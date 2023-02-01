天生沒四肢背妻偷食50女　乙武洋匡再爆有新嫩女！曾被封世紀渣男

因天生沒四肢又曾背妻偷食50女的「日本世紀渣男」乙武洋匡，雖去年參議院選舉落敗及轉型做YouTuber，但私生活一直為人注意。近日有日媒爆料指，他離婚後與混血女友已分手，近月新相識一個美少女更同居，令不少網民驚嘆乙武對異性的魅力。



天生沒有四肢，1998年寫自傳《五體不滿足》而為人熟悉的46歲乙武洋匡，曾被爆背着妻子發生多次婚外情，期間「偷食」50位女性，最後他承認婚後有5段不倫戀，並與太太離婚。近日被日本媒體《女性自身》再爆料，指1月下旬拍到乙武洋匡坐著電動輪椅，在東京一間超級市場shopping，身邊更有一位年約20歲的美少女隨行。而該名少女拿著裝滿貨品的購物籃，緊緊跟在乙武身旁，一看就關係密切。

《女性自身》網頁截圖

這次周刊偷拍到的是乙武洋匡的新女友。乙武在去年７月參議院選舉失敗後，就發現他與一名20多歲的年輕女性多次出入他的居所，被指兩人疑似是從那時開始已同居。不過乙武洋匡的經紀公司回應傳媒指，這是他的私生活故不會作回應。而乙武洋匡早前在電視節目上曾表示目前沒結婚打算。

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被封為「世紀渣男」的乙武洋匡天生沒有四肢，1998年寫自傳《五體不滿足》而為人熟悉。2001年與大學學妹結婚，育有兩男一女，之後參選參議員而受到備受關注。2016年，日媒爆料指他背着妻子發生多次婚外情，期間「偷食」50位女性，最後他承認婚後15年間有5段不倫戀，並與太太離婚。

2018年傳出與20多歲的混血女學生拍拖，當時有知情人士透露兩人已經同居，女方畢業後便會結婚。爆料者續稱，乙武被爆外遇離婚後大受打擊，靠混血女友鼓勵才逐漸走出陰霾，「我聽說他們剛開始交往時就同居，混血女友一個人打理乙武洋匡的日常生活，並且謙稱『雖然我在物理上幫助乙武，但他在會其他方面大力支持我』。」他指混血女友已帶乙武洋匡和父母見面，雙方家人已承認他們的關係，只沒想到這段感情又再受到考驗。