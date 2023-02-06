遊日福音！LAWSON便利店推神優惠　通脹不加價反增量熱狗變兩條腸

日本最近有不少商品因為原料價格和燃油價格上升而需要加價，有統計更預測2月將有逾4000種商品加價。不過，日本連鎖便利店LAWSON最近就逆流而上，竟然推出一系列增量47%的產品，但卻竟然沒有加價！



去日本旅行，不少港人都喜歡到便利店買零食、熟食。除了香港也有的7-Eleven之外，LAWSON也是人氣選擇之一。但受到原材料、物流、電費等影響，日本的物價急升通脹嚴重，有不少商品都被迫加價。不過日前Lawson竟公布指，他們將會由2月6日起3個星期，在全國約13,800家店舖中推出47%增量系列！

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系列當中包括飯糰、意粉、麵包和甜品等12種產品。每周推出4款產品，輪流推出。而最令人驚喜的是，雖然產品增量近半，但LAWSON竟然完全沒有加價！促銷活動宣布後在網上瘋傳，有不少網民都萬分期待。

LAWSON公開的增量系列產品照片十分驚人，腸仔包的腸仔由一條變兩條，飯糰的紫菜差不多幾乎被撐爆，炒麵麵包的炒麵部份比麵包還多，蛋捲更多了厚厚的一層忌廉。圖片的魄力甚至令網民懷疑產品是否其實增量了１倍，大讚LAWSON這個活動非常佛心，但亦有人抱怨指「點解要喺我決心減肥先推出」。

若大家最近有機會到日本旅行，不妨到LAWSON找找這些增量47%的超抵商品啊！

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