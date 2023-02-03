壽司郎之亂｜網民Twitter發起「#拯救壽司郎」 巨乳網紅半裸撐場

日本的壽司郎最近捲入一連串風波，網上流傳大量惡作劇影片，令客人對店舖的衛生安全產生懷疑。壽司郎的母公司更因事件影響股價大跌。日前就有大量網民就發起「#想拯救壽司郎」，上載在店內飲食的照片和感想，支持壽司郎。



1月29日，一段惡搞壽司郎的影片在Twitter上瘋傳。一名17歲的男高中生到店內用餐時竟然狂舔豉油瓶嘴，將舔過的水杯放回櫃檯，又將沾滿口水的手指抹在輸送帶的壽司上。事件引起壽司郎官方注目，雖然男生和家人已親自向他們謝罪，但壽司郎就表明仍會以民事和刑事兩方面追究。

事後亦發聲明表示已清潔事發店內的餐具並更換了豉油瓶。不過似乎並沒有效留住客人，令壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」的股價大跌168億円，店舖亦變得冷清。直到日前Twitter「#想拯救壽司郎」的標籤登上熱門，有大量網民分享到壽司郎吃飯的照片和影片以示支持。

+ 5

有人就拍攝到店內空無一人的慘況，表示「壽司郎先係受害者，一定要救佢哋！」。即使壽司郎暫停迴轉服務、只能單點，但也無阻網民光顧，紛紛貼上到壽司郎暴食的照片。其中不乏日本網紅，「10人ニキ」和「ラファエル」（Raphael）等人都有支持。而其實這次「#想拯救壽司郎」行動也是由人氣YouTuber「Repezen Foxx」發起，引全國網民響應。

（Twitter 截圖）

壽司郎的社長新居耕平昨日就在Twitter上公開感謝網民支持，講到自己感動流淚，今後也會盡全力為客人提供能安心食用的美味壽司。

👉前AKB成員遭「假富商」前夫騙光積蓄 自爆下海做陪酒女養育兒子

👉中學生壽司郎狂舔豉油瓶嘴 沾口水摸迴轉壽司 網:以後唔會再食!

同場加映：TikTok掀迴轉壽司惡作劇熱潮 壽司郎股價插水跌168億：嚴正追究!

日本的迴轉壽司店最近備受熱議，大量「惡作劇」影片在各個社交平台上流傳。日前就有中學生因在壽司郎用脷舔桌上豉油瓶嘴炎上，壽司郎亦為此向警方報案嚴正處置。不過舉動似乎未能挽回日本人對迴轉壽司店的信心，甚至令壽司郎股價大跌168億円！👉👉TikTok掀迴轉壽司惡作劇熱潮 壽司郎股價插水跌168億：嚴正追究!