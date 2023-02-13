咖啡飲太多致失眠？營養師建議一時間飲咖啡最佳　超過一杯都唔好

【咖啡失眠】白天許多人都需要來一杯咖啡，可以提振精神兼提升工作效率，但當喝的量超出人體負荷，我們的身體就容易在夜晚處於亢奮狀態，難以入睡，對此，有台灣營養師表示，讓民眾知道該如何在喝咖啡、茶後，還能一覺好眠。



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一、咖啡因不讓你睡的機制

Sabbi說明在我們的神經中，有Adenosine受器（腺苷受體），把它比喻成鑰匙孔，當接上鑰匙Adenosine，就會讓你神經放鬆、想睡。而咖啡因就是一把假鑰匙，它接上鑰匙孔，卻不會開啟放鬆開關，反而使神經保持活躍，不讓你睡。

二、下午兩三點喝完最後一杯咖啡

Sabbi指出，咖啡因吸收速度快，喝下咖啡後大概15分鐘至2小時左右，血液中的咖啡因就會達到濃度高峰。而咖啡因主要靠肝臟代謝，半衰期大概4小時，喝下一杯含160mg咖啡因的咖啡後，經過8小時仍然可以在血液中檢測得到，也就是咖啡因並未完全代謝完與排出。最保險的做法是下午2點到3點喝完咖啡或茶。

另外，Sabbi提醒，每個人的代謝速度不同，小孩、孕婦、肝功能異常、吸菸者，咖啡因的代謝率會比較慢。大家應該根據自己的睡眠與飲食經驗，調整喝咖啡與茶的時間點。

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三、一天可以喝的咖啡因量

每天建議攝取300mg以下的咖啡因：

大杯黑咖啡：約含270~290mg/杯

大杯鮮奶咖啡：約含 180~205mg/杯



Sabbi建議一天攝取不超過一大杯咖啡、鮮奶茶。他更指出除了茶和咖啡以外，朱古力、可樂、瓜拿納、提神飲料、部分止痛藥等，都還有咖啡因。最後，Sabbi表示雖然咖啡可以提神，但不代表人體需要的休息時間被抵銷，最終還是要讓自己盡量睡眠6至8小時。

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