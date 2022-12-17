男兒當入樽｜日咖啡拉花達人神還原安西教練　立體設計獲粉絲激讚

經典運動漫畫《男兒當入樽》暌違多年推出動畫電影版，重新點燃許多粉絲的熱情，迫不及待想再度看到櫻木花道、流川楓、安西教練等經典角色。



近來有位日本網友，就利用高超的拉花技巧，製作出一幕讓男兒當入樽粉絲，都能夠會心一笑的畫面。

按圖看清高超拉花技巧！

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根據日本媒體《まいどなニュース》報導，擅於製作咖啡拉花日本Twitter網友「NAOKI」，近來配合男兒當入樽新電影版的旋風，做出了劇中角色櫻木花道大膽玩弄外表慈祥的安西教練下巴的拉花。

由於是立體的拉花設計，因此只要用湯匙輕輕攪動，安西教練的下巴就會晃動，完全忠實呈現原著場景。除了安西教練之外，另外還有生氣的櫻木搖晃「櫻木軍團」成員高宮望，以及赤木剛憲教訓櫻木等等版本，逗樂不少粉絲們。

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許多網友就紛紛表示「還原度好驚人」、「太厲害了」、「你怎麼做出來的」、「三井壽看到要氣死」、「這完全不捨得喝」、「太可愛了吧」、「咖啡拉花真的什麼都有」、「能實際搖動太強了」、「搖來搖去有夠還原」、「老爹～」、「居然還有這種拉花」、「電影裡面也有出現」、「超懷念的畫面」、「簡直是天才」。

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