減肥｜咖啡這樣喝月瘦5公斤！3大瘦身功效+4種速瘦飲法　加倍燒脂

愛喝咖啡的朋友一定要看！原來咖啡對瘦身好處這麼多，女明星們也熱愛喝咖啡來消水腫，但~想要喝得更有燃脂效率，可要喝對時間！馬上來往下看！



咖啡對於瘦身功效有哪些？

在瞭解咖啡怎麼喝之前，先來看看咖啡對減肥有哪些好處吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 分解脂肪

咖啡因是關鍵，能活化脂肪酶，將脂肪分解成脂肪酸和甘油，促進脂肪分解，令其更容易地燃燒起來，刺激血液循環從而提高新陳代謝。

2. 消除水腫

水腫是新陳代謝的大敵，新陳代謝低下，就不能改善易胖體質，而咖啡中含有咖啡因和綠原酸令脂肪更快分解，有利尿作用可消除水腫。

3. 降低食慾

喝黑咖啡可以刺激中樞神經系統，使人體腦部組織增加新腎上腺素的分泌，增強飽腹感。

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這樣喝咖啡瘦更快

1. 喝黑咖啡

不加糖、不加奶精，黑咖啡的熱量很低，一杯100克的黑咖啡只有2.55卡的熱量，在不額外添加糖和奶的情況下，你走進任何一家咖啡館，選擇要記住這個大原則：濃縮（Espresso）/美式（Americano）＜卡布奇諾（Cappuccino）＜拿鐵（Latte）。

2. 熱咖啡比冰咖啡有效

熱咖啡可以幫助你更快地消耗體內的熱量，還能達到暖胃的效果，尤其對於女性來說，熱飲比冷飲對於減肥來說更有效，更健康。

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3. 運動前喝咖啡

喝咖啡燃脂最佳的時機是運動前20-30分鐘，此時咖啡因處於最活躍的階段，喝過咖啡再運動，能夠輔助你運動後燃脂效果更佳哦！國際運動營養學會期刊就曾針對自行車選手做調查，發現攝取咖啡因比攝取碳水化合物，燃脂力增加了31%。

4. 餐後喝咖啡

能緩解不少人在飯後容易犯睏症狀，同時能增加飽腹感，減少你飯後還想吃甜食的慾望。但小編也提醒，咖啡一天不要喝超過2杯，而喝完後至少相隔3-4小時才能再喝下一杯，另外孕婦或有胃食道逆流、失眠困擾的朋友也不宜多喝喔！

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