懷孕｜孕婦日喝一杯咖啡也不行？原來少少咖啡因　已可做成這影響

咖啡因一直是懷孕期間的禁忌之一，許多孕媽媽總是會非常思念咖啡的香氣，但是懷孕期間喝咖啡真的會對孩子有影響嗎？《美國醫學會雜誌》（JAMA Network Open）一項新的研究發現，在子宮內接觸咖啡因的兒童，往往比未接觸咖啡因的同齡兒童來得矮。



胎兒在媽媽體內吸收咖啡因 4到8歲身高略矮

大約10分之8的美國孕婦都有攝取咖啡因，因此，確定咖啡因是否會對後代的發育產生長期影響非常重要。美國國立衛生研究院（NIH）指出，為了研究咖啡因攝入對兒童生長的可能影響，研究人員分析了先前的2項研究，共有 2,400名孕婦參與其中。

結果發現，懷孕期間咖啡因和副黃嘌呤（1種咖啡因分解產物）含量低的婦女所生的孩子，比沒有攝取咖啡因的母親所生的孩子稍矮一些。在孩子4歲到8歲時，身高的差距甚至更大。

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微量咖啡因即造成影響 朱古力、茶也都含咖啡因

研究人員表示，即使母親的咖啡因攝取量低於目前建議的每天200毫克，也可以觀察到了有兒童身高下降的情形。換句話說，即使攝取量很少，也會影響到身高。雖然差異相對較小，臨床意義亦尚不清楚，但這些研究結果表明，後代的身材矮小與孕婦每天攝取少量咖啡因有關，而且這種身材會持續到兒童期。

美國婦產科醫師學會（ACOG）指出，少於200毫克的攝取量，相當於1杯12安士咖啡中的咖啡因含量。此外，根據美國診所Cleveland的數據，1杯即溶咖啡含有約100毫克咖啡因；而1杯滴濾式咖啡含有140毫克。值得注意的是，朱古力、茶和梳打水等其他食品和飲料，也可能含有咖啡因。

不過，研究人員表示，他們發現的這些身高的差異很小，它是否對孩子的健康有影響，或者是否會持續影響到孩子成年，還有待更多的研究。

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