賣身葬父再現！港男拍片抽水旺角賣身女索30萬葬呢樣　網民：識玩

近日，一名穿著亮麗手持名牌袋的妙齡少女於旺角街頭聲稱要「賣身葬父」，更向途人索價「30萬」，影片引起網民熱議。日前就有名港男Youtuber拍片「曲線」抽水該名「賣身」女子，但今次葬的卻不是父，而是......令網民大讚「好識玩」，「真係人才!」。



圖自YouTuber「鋒BFungB」

日前網上瘋傳一段少女於街頭上用牌寫著自己要「賣身葬父」的片段，片中女子穿著碎花裙，手拿名牌袋，打扮得「身光頸靚」，但卻表示自己的「dad die」，向途人索30萬賣身葬父。而有港男YouTuber「鋒BFungB」就拍片「抽水」賣身女子，他同樣走到女子先前所行乞的位置，更於身前擺放一塊大白板以《來自內地的專才》做標題寫著，「認祖歸宗，家財萬貫，認鬼歸西，人去樓空」，但今次港男賣身所葬的並不是父親，而是「小強」，旁邊更用電腦顯示一張小強「本人」的照片。

👉李家超竟被連登仔力捧列3大功績！封歷屆最佳特首：靚仔又親民

圖自Facebook群組「我哋真係好X鍾意香港」

此外港男於影片中連對話亦模仿十足，賣身女子的金句「就快要死了」，「要我拿三十萬回家」，「你有錢嗎沒有錢不要跟我講話」，「我很傷心」等等都通通出現，「像真」度十足，令網民看到後都大讚，更轉發到社交平台上分享討論。

👉給十九歲的我｜抽水王林作連環挑機主角阿聆李慧詩轟：假仁假義！

有不少網民表示佩服港男的「抽水」是「行為藝術」，「真識玩」，他這樣真的連「萬宜水庫都抽乾」。有網民亦表示「我有呢個諗法但係冇呢個勇氣」，更大讚港男便是「香港要嘅人才」，但還「爭對毛毛拖鞋，花裙」，若然有次配搭便真的「perfect」。