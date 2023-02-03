李家超竟被連登仔力捧列3大功績！封歷屆最佳特首：靚仔又親民

行政長官李家超上任半年多，陸續推行不同的政策，日前更啟動「你好，香港」計劃重振香港旅遊業，今日（3日)又宣布全面通關，帶領香港復常。近日有連登仔於討論區上大讚特首李家超是歷屆「做得最好」，更列出李家超的3大功績讚賞李家超不但親民，上任後亦能看見實際績效，大家若不「為反而反，真係做得算唔錯」。



連登仔一直被認為經常跟政府政策唱反調，但近日有連登網民於討論區上以「公道講句，李家超爆冷咁多個做得最好」發文，大讚李家超是歷屆特首中「做得最好」。他更列出三點大讚李家超，他表示李家超上任後，對於房屋問題，他能夠「整到啲臨時公屋出嚟」，「仲可以係啟德呢啲市中心地區」，不明白為何於市中心興建都會有人不滿，表示「如果佢喺偏遠地區搞你地又會X鬼」。

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樓主更表示特首肯常常「落區」見市民，反問道「試問下之前啲特首邊度有做得咁好」。此外，他指李家超更將街道阻塞問題解決，「以前啲菜檔放貨放到出晒馬路」，連食環都「無佢哋辦法」，但李家超上場後阻塞問題「真係無晒」，更指那並不是一兩日「做show」，阻塞問題是真的消失了。他更表示公道講句「大家唔好為反而反」，李家超上任後的績效真的算不錯，而且「佢都算係咁多個特首入面算靚仔」。

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貼文一出即引起網民熱烈討論，有網民表示「唔計政見，都做得ok」，「叫做咁多個特首暫時做得最好係佢」。有網民亦表示李家超上任後「起碼通返關」，能夠真的重振旅遊業和經濟，特首「派埋錢就perfect啦」。但有網民則表示李家超上任期剛好社會和疫情都較為穩定，與上屆環境亦不同，社會和世界整體都有著不同的變化，因而難以互相比較。