新四十二章｜扮大學骨灰龕場燈光亂閃　短片超恐怖揭保安招聘咁寫

屯門曾咀靈灰安置所近日竟被網民眼利發現，被大台劇集《新四十二章》取景作劇中陳豪所任教的大學，不少網民批評劇組此舉對先人不尊重。而日前有網民於社交平台上分享一條曾咀靈灰安置所入夜後的影片，更表示片是由擔任安置所夜更保安的朋友所拍，片中可見安置所的燈本全熄滅，但數層的燈卻忽然胡亂閃爍，情況如「開Party」一樣，但有網民對此則表示曾咀猛鬼早有預言...



圖自「巴打絲打11靈異怪談」

近日，有網民於Facebook群組「巴打絲打11靈異怪談」Facebook Club上分享他的朋友於曾咀靈灰安置所擔任保安，平日於安置所巡查時都會因『免得騷擾「住客」開Party』，而用滑坡板車以最快的速度來簽巡查的電子簿。但朋友都好幾次聽到樓下的廁所的廁所門不停「又開又關」，然而上司則叫他「唔好理」。

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誰不知朋友在巡查時卻遇到另一狀況，更將影片拍下，從影片中可見燈不停無規則地輪流閃爍，然而每次都不是整層的燈亮起，而是只有某幾格「著燈」，然後又熄燈，更同時有多層不同的位置著燈，朋友表示當時「明明成座都熄哂燈」，後來「搵個電燈師傅去睇過」，但師傅都表示「冇嘢」。朋友亦將片給同事看過，然而同事表示「呢度差唔多係成個香港最陰嘅地方，就算唔係燈壞，係啲「客」喺度玩你都冇計。」令他的朋友即辭職。

然而有網民發掘出，其實早於2021年的8月時，有網民曾於Facebook群組「港保安招聘站security recruit」中分享一張曾咀靈灰安置所正招聘夜更保安員的廣告，而最讓人注目的是廣告上竟有大大的字寫著「要不怕黑、不怕鬼」，字更特意放大和用其他顏色標註。

圖自「港保安招聘站security recruit」

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有不少網民看到影片後都表示「有片有真相」，「睇到心都寒」，有網民則表示招聘都曾表示一定要「不怕鬼」，「一定係有人見過『好朋友』嚇倒走埋啦」，「一早講明畀晒心理準備你」。有網民則將重點放在大台劇組上表示「咁猛劇組要小心啦」，「劇組請睇路」，「TVB之前仲去打搞人，唔知朋友仔會點呢」。

（鬼神靈異為非精密科學，網民影片只屬分享，與《香港01》及《開罐 Opener》立場無關。）