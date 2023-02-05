移英YTuber警告英國撩女2行為勿做　隨時變犯眾憎　分分鐘要坐監!

「喂!靚女!」，想要撩女仔傾計你的開場白是否這樣?但在英國千萬不要這樣做，近日有移英YouTuber於英國的街頭上訪問，當地女生對街頭騷擾和搭訕的看法，有不少女生表示對於街頭上無故有人接近和「挑逗」都感到十分騷擾，當中2個行為令他們勁反感，分分鐘更可能犯法...



圖自YouTube頻道「是但啦」

近日移英Youtuber頻道「是但啦」於英國當地街頭訪問不同女生對於「街頭騷擾」的看法，女生們都紛紛表示街頭騷擾真的又「annoying(煩)」又尷尬，更十分沒有禮貌。而最讓他們反感和無法接受的是有人無原無故在街上對著他們「大叫大嗌」，或是叫停你，然後說一些帶有色情成份的「污言穢語」，甚至有意上前與他們有「身體接觸」，這些他們都無法接受。

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女生們更分享自己曾被騷擾的經歷，有女孩表示自己曾在街上行走，「無啦啦」有人行到面前，然後說「你好正」，更越行越埋，甚至想摸她的手，令她當刻都不知如何反應，更表示「比唔識嘅人行到咁埋真係好唔舒服」。

對別人無故吹口哨分分鐘要坐監(圖為示意圖)

對於街頭騷擾和「溝女」的分別，他們表示正常的人若認真想要認識對方，一定不會對其持輕佻態度，大聲叫喊或吹口哨，而是有禮貌且友善地「好好哋」行去同別人對話。當地男士們更表示真的想認識女孩的話，倒不如認真禮貌地向別人「Say hello」，做好自我介紹和鼓起勇氣向對方「抄牌」，最緊要的是要「有禮貌」。

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但其實大家若在英國街上對別人無故吹口哨、或作出擋別人路等行為，分分鐘要坐監!英國政府在2022年12月9日通過了將公共場合的性騷擾定為具體的罪行，更對在公共場所故意騷擾、驚嚇或困擾別人的肇事者刑罰由當初最高6個月監禁，提高至兩年。