Pizzahut外賣員停燈位落車幫婆婆推紙皮過馬路！網民激讚：好有愛

車Cam除了用來紀錄行車事故的影片保障自己以外，有時候也會錄下令人暖心的一幕。近日在Facebook上流傳一段車Cam片，片中一位Pizzahut外賣員在停紅綠燈時，看見一位婆婆以手推車運送紙皮，但手推車卻卡在地上推不動，外賣員即果斷落車幫忙婆婆推手推車過馬路，善舉被網民激讚！



前方一輛Pizzahut外賣電單車也正在等燈位（Facebook群組「車Cam L（香港群組）」截圖）

日前有網民貼出一段車Cam影片至Facebook群組「車Cam L（香港群組）」之中，影片顯示拍攝日期為2月4日晚上8時許，拍攝地點為天水圍天瑞路近俊宏軒的行人過路處。片中可見Cam主從停車場向左邊轉出，然後停在一組紅綠燈前等待紅燈轉綠，前方一輛Pizzahut外賣電單車也正在等燈位。

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而在等待轉燈期間，一位婆婆從馬路右側推著一輛裝滿紙皮的手推車，擬橫過馬路。但手推車卻因為重量卡在地面縫隙，婆婆即使出盡全力也推不動。這時Pizzahut外賣員眼見無助的婆婆推不動手推車、又不知道行人過路燈位何時會轉紅、也不見人來人往的行人伸出援手，於是他毫不遲疑地跳下電單車，走過馬路幫婆婆將手推車從縫隙中拉出，再將手推車拉過對面馬路，在燈位轉綠之時跑回電單車上。他也對後方車輛舉了一個「五」的手勢，為阻塞到後方的車輛表示不好意思，然後便加速駛去，熱心助人這一幕也恰好被Cam主拍下。

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【圖輯】點圖放大瀏覽 Pizzahut外賣員停燈位落車幫婆婆推紙皮過馬路👇👇👇

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Pizzahut外賣員的行為被網民激讚，表示他的行為十分有愛，讓無助的婆婆平安過馬路，「好人一世平安」、「會唔會好似順豐咁頒個獎比佢啊」、「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」、「呢啲先係香港人嘅愛」、「祝佢出入平安，身體健康！」

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他也對後方車輛舉了一個「五」的手勢，為阻塞到後方的車輛表示不好意思（Facebook群組「車Cam L（香港群組）」截圖）

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