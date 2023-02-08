「行乞大軍」疑再次驚現街頭　網：人才真到港　乞錢原來要坐監!

日前一位妙齡少女於旺角街頭行乞聲稱要「賣身葬父」，更叫「30萬」作賣身價，影片瘋傳更引起不少網民討論。疫情前，本港街頭常常都會看見有人乞討，於一些市中心旺區更是每十步便有一個行乞的人，而在疫情發生後，便甚少於街上看到他們的蹤跡。但近日有網民發現街上行乞的「大軍」竟再度回歸...



圖自Facebook群組「我哋真係好X鍾意香港」

政府陸續防寬入境限制，於6日亦於內地正式全面通關，生活逐漸復常。但除了生活復常，近日網上瘋傳多張有人於香港街頭行乞的照片，令網民表示香港連「行乞大軍」都一齊復常，「百業興旺」。從照片中可見，有不少的行乞的人都是傷殘人士或是老人，有些甚至是兩人一同行乞，但二人當中有一方則是患較重度的傷殘。傷殘人士更會以不同的才藝行乞，例如唱歌，吹笛，甚至以手倒立行走等等。 老人則是與日前「賣身葬父」少女的方式同樣，以紙板寫上自己的悲慘經歷，以博取別人的同情和施捨。

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照片讓網民都表示「香港果然復常」，「一通關馬上百業興旺」，「Hello Hong Kong 」，更有網民質疑他們是先前曾被踢爆的「乞丐幫集團」，因他們專門招攬傷殘人士賣藝來行乞，有些更是假扮傷殘，以更容易博取別人同情。網民表示「無啦啦多左啲殘疾人士賣藝」，有網民則表示香港「果然人才濟濟」，「連傷殘人士個個都身懷絕技，果然是搶人才」，「呢啲唔係叫人才，叫奇才先啱」。

但有網民亦表示並不是現在才多行乞，「之前一直都有啦，旺角大把」，「有人亦表示「人地都有靠才藝來賺錢，算啦」。有網民則表示行乞於本港為犯法行為，「見到可以報警拉」，「阻街都犯法啦」。

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其實根據第228章《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人士到處流浪，或於任何公眾地方、街道行乞或收取施捨，或導致、促致或鼓勵任何兒童作上述事情，均屬犯罪。如屬第一或第二次定罪，可處第一級罰款及監禁一個月。如屬第三次或其後定罪，可處第1級罰款及監禁12個月。