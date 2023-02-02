移英港女為家務爭執刀插老公被判刑　丈夫：移民壓力大令她失控

移民，要到一個全新的地方生活，生活壓力難免會有所增加。近日，一名40歲移英香港婦人因家務問題與老公發生激烈爭吵，丈夫為躲避越發激烈的爭執，走到樓上的房間暫避。但婦人其後卻手持10厘米長刀進入房間，並刺向丈夫的下胸部。婦人被當地法院起訴，最終被判緩刑12個月，當場釋放。



圖為涉事婦人Ching Lin(Liverpool Echo網頁截圖)

根據英國媒體《The Liverpool Echo》報道，一名40歲移英香港婦人Ching Lin於位於英國沃靈頓大珊奇的家中與丈夫Chiken Eng因家務爭執期間，手持長達10厘米的刀刺向丈夫，並被當地法院起訴。

事件於2022年11月5日晚上約6時30分發生，起訴官Chris Taylor描述婦人與丈夫本就因太遲前往位於曼徹斯特的Costco批發場，而發生爭吵。然而爭執於他們回家後越發升溫，婦人與丈夫持續圍繞著家務問題爭吵，而丈夫為了避開當時激烈的爭吵，而走到樓上的睡房作暫避，並看著當時窗外正進行的煙火表演。

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港婦人當時泛淚，以「憤怒，激動和悲傷」神態進到丈夫所在的房間，丈夫發現婦人竟手持一把10厘米長廚房刀，更突然掌摑他的臉。丈夫掌摑婦人「還擊」，婦人當下就以左手舉刀並刺向丈夫的下胸區，令其隨即倒地，丈夫曾試圖站立，但由於過度疼痛而無法成功。婦人其後報警叫救護車，而丈夫則被送網醫院，並因嚴重內出血，而需要接受手術。

圖自視覺中國

婦人與丈夫於2011年結婚，並育有一名9歲的兒子，他們於去年移民到英國居住，丈夫於香港本於一家國際銀行任職經理，現於區域物流中心工作，但因病缺勤而失去3000英鎊的收入。丈夫表示他們一家原本相處融洽，直至移民後妻子因生活壓力，才會有失控的舉動。

為婦人辯護的Donal Maguire表示，婦人並沒有前科，而且傷口是因「手持刀時將丈夫推開」而造成，犯案當下已感後悔，並用盡力幫助對方。而婦人家庭今正處於充滿壓力和焦慮的時刻，加上當時窗外的煙花都是壓力來源。Maguire表示婦人對丈夫深感歉意，現在婦人只希望能重回以前自己作為「孩子媽媽」的角色。

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婦人承認傷害別人，法庭最終被判緩刑12個月和需要進行為期20日的康復活動。法官Judge Stuart Driver表示刀是高度危險的武器，但該是一次衝動和短暫的襲擊，並跟婦人說他是因壓力而一時衝動，變得失控，但若再發生便很有可能會直接入獄。

此事件亦被網民轉發到討論區討論，有網民表示「移民Ｘ到要出刀咁辛苦」，「移得民就預咗壓力大啦」，「咁大壓力咪返香港囉」，有網民亦表示「留喺香港咪幾好，何必去英國受苦呢」，不明白為何要「辛苦自己」，但有網民則表示「關移民咩事啊，好明顯個老公衰啦」，「怪移民，係個老公令佢失控啫」。