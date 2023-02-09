壽司郎口水男被爆自願退學　街坊力證平時是乖仔？染金毛原因竟是

圍繞日本迴轉壽司店的一連串惡作劇事件最近在網上備受熱議，令人對日本的食物安全生憂。當中在壽司郎舔豉油瓶的事件令股價大跌，肇事中學生被網民狠批。但有日前就有日媒報道這名「金毛」中學生其實是一名「乖乖仔」。



早前中學生「じゅんぺい」(Jyunpei)因在壽司郎用脷舔桌上豉油瓶嘴等惡作劇行為炎上，壽司郎亦為此向警方報案，並循刑事及民事兩方面嚴正處理。壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」，更一度受事件影響股價大跌。日本網民將矛頭指向Jyunpei，批評他沒家教，將他起底唾罵。他所屬的學校岐阜県立岐南工業高校亦不斷收到投訴電話。

日媒《NEWSポストセブン》日前就報道有住在中學生Jyunpei附近的鄰居指，Jyunpei和父母因為今次事件而非常憔悴。他們更為了不再為學校添麻煩，自願從高中退學。鄰居亦表示Jyunpei平常是黑髮，「金毛」只是為了享受學校假期、得到父母許可才染。其實平常他還會幫助附近居民鄰居耕田，是個很聽話的「乖乖仔」。

壽司郎因事件暫停迴轉壽司（Twitter 截圖）

有網民就同情Jyunpei指他還年少，只是想裝反叛享受做壞事的「快感」，並沒有仔細考慮自己行為的後果。但社交媒體流行令惡作劇影片極速廣傳，網民將過度怒火指向他並將他起底，變相令他「社會性死亡」。批評網民假仁假義反應過剩，雖然少年應為自己的錯誤負上責任，但網民作為「外人」也沒有資格多言。

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