全屋好亂點算？6個居家小習慣讓空間保持整潔　每日倒垃圾好緊要

現代人生活忙碌，要靜下心來打掃家裡根本不可能，要不然就是才打掃完，第二天就又亂糟糟，盤點6個居家整理好習慣，跟著做讓保有整潔環境，心情也會開朗起來！



【圖輯】6個居家小習慣讓空間保持整潔（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、把握早晨時間

其實整理家裡，就是把每天該做的事情做好，像是早上起床就順手摺好被子，吃完早餐就趕快把碗盤洗掉，與其額外花時間整理，倒不如順手做好，整潔的環境能幫你開啟美好的一天。

二、先把檯面空出來

有時候家裡看起來雜亂，是因為檯面上放太多東西，像是客廳茶几、餐桌、洗手台都要盡量清空，這些屬於活動操作空間，而非儲物空間，若總是放任堆積雜物，自己看到也會覺得很煩。

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三、養成隨手清理習慣

把隨手清理變成一種習慣，通常下班回家就會懶得動，倒不如隨手清理既快又不怕造成負擔，像是洗完臉就一起清理洗手台和鏡子，馬桶髒了就趕快刷拭，別讓污垢一直堆積，讓打掃變得很麻煩。

四、定期斷捨離

居家空間就那麼大，若有添購新東西，請記得一定要丟掉不必要的東西，定期做斷捨離，購物前先了解需求，切勿衝動購買，免得日後花更多時間收納整理。

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五、每天安排15分鐘家務時間

打掃就怕拖延，若時間允許的話，試試每天安排15分鐘來打掃家裡，順手清潔看起來雜亂的地方，每天都有整理，家裡自然亂不到哪去。

六、堅持每天倒垃圾

只要看到垃圾就順手放進垃圾桶，別總是讓垃圾四處散落在家，若狀況允許請堅持每天倒垃圾，每天換上新垃圾袋可以避免孳生細菌，也不怕會有蟲蟻橫行。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】