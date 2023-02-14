《鐵達尼號》女主係綠茶婊？網列2點力證:未婚夫送貴禮慘被派綠帽

情人節除了滿街情侶和花之外，《鐵達尼號》也是每年都會重上搜尋榜的熱門電影，今年亦在各大戲院上映。日前就有網民在重看電影就開Po疑惑，認為電影講述的是一名女子在船上與認識僅數天的陌生男子外遇的故事，為何一個「道德淪亡，男賤女奸」的故事會被歌頌為淒美又至死不渝的電影呢？！



今年電影《鐵達尼號》迎來25週年紀念，全新重製版亦重返大螢幕。這套被譽為愛情經典的電影多年來一直保持極高討論度，男主角Jack沉入深海的一幕更是永不止息的爭議，不少觀眾都認為女主角Rose只要讓一點點位置就能拯救他。日前有網民就在連登討論區開Po表示，他在重看《鐵達尼號》後有一件事完全想不通，「呢套戲明明講緊隻臭X派帽俾深愛佢嘅未婚夫，俾個識唔夠三兩日嘅mk XX之後仲諗住私奔…」，為何會被吹奏為淒美的經典呢？

樓主列出力證女主角兩大錯處．第一，他指戲中Rose拋棄為她付出、將「海洋之心」送給她的未婚夫，第二，在船上搭上認識兩三天的陌生人甚至與對方做愛，應該被視為「道德淪亡，男賤女奸嘅故事」，卻被包裝成至死不渝的經典愛情電影。「咁如果套戲倒返轉條仔收咗條女珍貴禮物，轉頭同件mk妹一齊識兩日就做愛，仲係唔係至死不渝淒美經典愛情？」

大量網民在貼文中留言撐樓主，指站在男人的角度《鐵達尼號》「基本上係慘無人道嘅屠殺片，全部工人都係男人，但逃生嗰陣就女人優先」，更講到那個年代若女主角是普通人，很有可能會被絞刑處死。結論是電影中最慘的是男主角和未婚夫，兩人「一個被騙心又騙金，一個連條命仔都無埋」。

不過有網民就指出女主角其實從一開始就不喜歡自己的未婚夫，只是媽媽逼婚、問到「有錢大晒㗎?」。但就樓主被駁指未婚夫付出不少，反問「一句唔鐘（鍾)意就大曬 （晒)？」，批評她應該由一開始就拒絕對方，引網民笑道「正正就係呢種心態啲傻仔不斷送嘢俾娘娘」，亦有人指「送唔代表咩，佢都無要到」。亦有人講到未婚夫最後假扮別人小孩的爸爸逃生，是一名壞人，但亦有人提出他曾救女主角上救生艇，對女主很好。雙方各執一詞，大家又覺得《鐵達尼號》能否配上淒美經典的稱號呢？

👉ChatGPT｜AI設計香港3日2夜行程超爆笑 網笑瘋：教入大嶼山騎牛?

👉康城居民狂呻商場逼爆如「地獄」 列2事超崩潰 網：食飯都人踩人