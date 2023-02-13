新型人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，靠著快速理解和回答人類語言的能力，在短短兩個月內紅遍全球科技界，現時活躍用戶已突破一億人。不少港人都爭相試用ChatGPT進行人工智能對答，而且網絡上也出現了各種的玩法，例如要AI幫忙寫論文、講故事等，近日還有人要求AI計劃香港的旅遊行程，結果卻出現很多不知名景點，讓港人笑瘋！



unsplash@ruslanbardash

由於ChatGPT的地域限制，港人想要試用就要用外國VPN，還要用外地電話號碼認證，不過小小障礙又豈會阻止到港人的求知慾呢！近日有網民在討論區貼出一張圖片，要求ChatGPT AI為他計劃3日2夜的香港行程，更要求行程「不用休息，要玩足24小時。（行程必須要根據台灣收入情況而安排，免得台灣人覺得香港消費太貴）」。

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AI於是制定了以下的行程：（大家一起來看看有哪些問題吧！）

第一天：

•早上：前往尖沙咀的維多利亞港，欣賞晨曦和海港美景。

• 上午：到尖沙咀的海港城購物中心逛街。（午發自理）•下午：前往香港迪士尼樂園，玩樂至晚上10點。（《小美人魚》 在迪士尼樂園內有相應的主題區）

第二天：

•早上：到上環的八仙嶺市集，體驗地道香港市井風情。（早餐自理)

•上午：到中環遊覽蘇豪區，欣賞歷史悠久的建築物。

•下午：前往灣仔體育館參觀香港貓展。（門票自理)

• 晚上：前往太平山頂，欣賞璀璨夜景和品嘗道地美食。（晚餐自理）

《智能愛人》劇照

第三天：

•早上：前往黃大仙祠，體驗香港的宗教文化。（早餐自理）

•上午：到油麻地的女人街逛街採購。（午餐自理）• 下午：到中環的太子站搭乘港鐵，前往荃灣區的青衣島，參觀香港空軍博物館。（門票自理）

•晚上：在尖沙咀的星光大道和海港城購物中心逛街和用餐。（晚餐自理）

備註

•行程時間可能因實際情況而有所調整，但總體上可以玩足24小時。

•食品和門票費用不包括在行程中，讓旅客自己斟酌開支。

•行程安排充分考慮台灣人的收入情況，所以避免了過多高消費項目，讓旅容在較為經濟實惠的情況下體驗香港的魅力。

（LIHKG截圖）

以上的行程看似十分齊全，但網民很快便發現了當中很多的錯誤，例如「上環的八仙嶺市集？」、「太平山頂有道地美食？」、「灣仔體育館？貓展？」、「中環的太子站？」、「荃灣的青衣島，參觀香港空軍博物館？」，基本上是錯漏百出。

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不過AI的「急才」又何止亂噏行程，樓主應網民的要求，詢問AI為何沒有將「北區騎牛」加入行程之中，於是AI就表示「北區騎牛是香港著名的自然保護區，提供各種遠足和自然探索的機會，如果您對這方面感興趣，我們可以把它加入您的行程中」。樓主再問「好唔好去大嶼山騎牛？」，AI回覆「去大嶼山騎牛是香港旅遊的一個獨特體驗，騎牛的行程會帶您穿越島嶼的山丘和田野，感受不同於市區的自然景觀和氛圍。」更提供了大嶼山與天水圍「騎牛」哪一邊比較好，哪一邊的牛比較精神、預約牛隻的店主資訊等。

「香港旅遊行程」和「騎牛牛」一事被AI講到似層層和有文有路一般，網民笑爆指AI根本是港人打工仔的翻版，「畀人問到自己唔識既野就會順住個問題扮識亂噏救過關，好似畀老細追問時既表現」、「個AI只要唔識就會亂噏」、「講到好似真咁，但冇一樣係真」，看來之後也會繼續出現很多人類和AI的有趣對話呢！

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