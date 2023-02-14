東張西望｜移英港婦被指與兒子亂倫　二房東:個仔17歲!事件神展開

近年不少港人選擇移民外國，持BNO Visa便可前往的英國更成為了熱門移民地。昨日（13日）《東張西望》收到移英港人「阿May」的報料，表示在出發當地前，事先租了兩間房間給自己和17歲兒子，租金約$30,000港元。但去到當地後卻發現房子是由港女業主「阿Yen」違規分租而成，後來更被對方逼遷沒收租金，但對方卻指「阿May」與兒子亂倫，事件演變成大亂鬥！



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移英港人阿May控訴被香港「業主」逼遷呃租金

移英港人「阿May」在節目《東張西望》報料指去年出發英國前，在網上找到當地租屋網，並聯絡了放租人「阿Yen」，後來發現對方也是香港人。因為房間有獨立洗手間，也可以提供多一間房作為兒子的房間，只須付一個價錢即可，阿May打算暫住2個月，便以3,100英鎊（約$30,000港元）租下兩間房間，也用Payme付了$1,000港元給阿Yen作訂金。但在到埗入住時，她與兒子發現房間貨不對辦，該間民宿是一間有3個房間的半獨立屋，一間是套房、兩間睡房、廚房和廁所共用，還有花園小屋（原為儲物室）。

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《東張西望》截圖

後來阿May更發現原來放租人「阿Yen」根本不是業主，只是「二房東」，住在地下全層，而其他同住的租客都全是香港人。入住後當時阿Yen追阿May交租，她便一次繳清了2個月的租金，但就在交租後，阿Yen開始在各方面挑剔她與兒子，例如垃圾沒有妥善丟好、鞋子亂放等，更要求加收每天10英鎊（約$95元）的清潔費。但後來阿Yen被業主發現違反租約大玩租上租「劏房」，最終被取消租約，但她卻埋怨其他香港租客，扣起租客的所有租金來承擔她的搬遷費。

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阿Yen卻大爆阿May與兒子亂倫

《東張西望》主持人以電話訪問阿Yen，她指阿May當時沒有交按金，「一Book就Book咗兩個月，如果你冇俾按金，就邊日租就租到邊一日，我唔理你邊一日畀返鎖匙我」。同時指控她「將啲垃圾、啲鞋周圍丟，扔到條街都係啦！跟住就俾業主鬧，跟住業主就趕埋我走」。主持人追問她是否因為租上租而被取消租約，阿Yen就指業主是因為阿May提出要租花園的儲物室而取消租約，而她是表示明確拒絕的。

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（《東張西望》截圖）

不過阿May就向《東張西望》提供了一段影片，片中為阿Yen拍攝的出租影片，也清楚講明會將儲物室租出，阿Yen的說法被瞬間打臉。然而阿Yen就再語出驚人，大爆阿May與兒子亂倫：「佢同佢個仔17歲咋，佢同佢個仔喺屋企做愛，嗰個人黐線㗎，嗰個女人」、「我無逼過佢走喎，佢自己搬走㗎喎，佢自己俾我哋知道咗佢同個仔發生性行為之後，佢就自己突然間唔知去咗邊」。

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業主回覆事件

原本租住花園小屋的港人夫婦，在被迫搬遷後，找到了真正的業主，反映阿Yen的所作所為，包括私下全部房間出租獲利、收取租客租金後以不同藉口趕走租客、侵吞租金等。業主回覆表明阿Yen將物業獲取盈利，和將用作儲物的Garden House住人是違反租約，所以要阿Yen在2022年8月10日前，一個月內搬走，內容沒有提及過衛生問題。

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阿May否認阿Yen對自己的亂倫指控，認為言論是在侮辱她與兒子，根本不可理喻、大話連篇，懷疑對方精神上有問題，可能採取法律行動。

網民不解：點解喺英國都要報《東張》？

事件吸引了不少網民留言食花生，表示事件十分混亂，不知道兩邊誰對誰錯，但是「租客提供咗條單位介紹片出嚟，證明咗二房東有講過花園間屋仔係租畀佢個仔住，二房東有亂倫片咪攞出嚟囉，咁樣人格謀殺租客只會證明係自己理虧」。

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阿May否認阿Yen對自己的亂倫指控，懷疑對方精神上有問題，可能採取法律行動。（《東張西望》截圖）

同時笑指港人確實將「劏房文化帶到世界每一個地方」，勸港人「移咗民真係唔好同香港人行得咁埋，尤其是本身唔識嗰啲，香港人最鍾意呃香港人，中國人最鍾意呃中國人」。不過也有網民不解為何當事人「去咗英國仲要報東張西望」、「都唔知報tvb有咩用」，質疑英國發生的事應該在英國報警，即使在香港上新聞和電視也無助事件的處理。