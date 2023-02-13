港男奇招交違泊$320罰款癱瘓郵局！疑被抄牌發脾氣?網狂轟:明玩嘢

為了打擊違例泊車的行為，近年警方發出違例泊車告票的數目大幅上升，在2022年1月至12月期間，油尖警方共發出228,131張定額罰款通知書（俗稱牛肉乾）。相信車主們不多不少都有試過收到「牛肉乾」，在收到牛肉乾後你又會如何繳交罰款呢？近日一位網民就指自己在郵局繳交付款，更以一個舉動癱瘓了郵局，惹來了大量網民怒轟。



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收到牛肉乾後你又會選擇如何繳交$320定額罰款呢，利用電子銀行？繳費易？銀行自動櫃員機？近日一位網民在Facebook群組「全港違例抄牌提示區」上發帖，貼出了一張手持塑膠袋的照片，袋中可見兩張牛肉乾和大量散銀。樓主指自己因為違例泊車而被抄牌，於是便去了郵局繳交罰款，表示「我違例泊車係應該被罰，所以去交罰款，郵局每張（牛肉乾）最多收$100蚊散銀，2蚊毫子。交兩張即時癱瘓咗郵局，咁多位排隊街坊，對唔住。」

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Facebook群組「全港違例抄牌提示區」截圖

一般而言，定額罰款通知書可以銀行自動櫃員機、網上銀行、電話理財、繳費靈、郵寄繳費、郵政局繳費，各種方式只要方便自己即可，市民可以自行選擇。而樓主則選擇在郵局繳費，不過卻是以大量「神沙」的方式繳交，樓主更自稱「交兩張即時癱瘓咗郵局」，行為被網民狠批幼稚，「損人不利己」、「做呢啲無聊嘢仲要放上網以為好L有型！好心啦！」、「咁做除左阻住街坊，仲有咩意思呢？」。

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樓主後來回應網民留言：「我只係去承擔違泊既法律責任，跟足法律，又冇超過額定硬幣」、「繼續post，最好推上報。呢個世界人阻我我阻人有咩問題，去超市排隊前面個數毫子。去七仔買枝水，遇著有人用散銀交幾張單，仲要拎個電話出嚟叫個職員幫佢唔知掃啲乜野code。我遇到既時候，都唔會學似你班友咁個個道德正義上晒身咁鬧人。跟足指示去做又冇犯法，有咩唔妥。犯法就要交罰款，我交既係法定貨幣而且冇超過限額。最好推到冚世界關注，推到政府考慮修例。我鑊鑊都係會咁樣交，唔止郵局仲有第一城鎖車同法庭罰款，我都會咁樣交，睇吓我經開邊間郵局唔好彩，小弟時間多最鍾意做不合作活動，咁你地除咗鬧我又可以做到啲乜？」

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但就繼續被網民狂轟「嘥你自己時間咋嘛，你自己戇XX罰款，仲要罰企，人哋郵局個職員慢慢數住錢都有錢收，仲有凳坐」、「後面排緊隊嗰啲市民唔會小個郵局職員㗎，只會小X你咋，傻仔！」。樓主後來將帖子的留言區關閉，亦未有再回覆網民的留言。