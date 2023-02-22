港男叫生滾粥秒速送到生疑　粥店阿姐神解「生滾粥」定義掀網罵戰

不少人到粥店食早餐都愛叫生滾粥，而一般生滾粥價錢也比碎牛、艇仔粥、皮蛋瘦肉粥等一般粥類價錢較高。有網民今日（２２日）在社交平台發帖文，指自己到粥店叫生滾「皮蛋瘦肉粥」，怎料該粥不用一分鐘就秒速有粥食生疑，向店內阿姐查問是否真的生滾，結果阿姐一句對「生滾粥」的神解釋惹起網民爭議。



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有網民在FB群組「大埔TAI PO」出帖文，他到粥店看餐牌時發現在生滾粥一欄有「皮蛋咸瘦肉」，售價$30，好奇下便落單叫了一碗，怎料「落單後唔夠一分鐘就有」，於是樓主問粥店阿姐是否真的生滾，阿姐即回答:「粥底一路都係生滾緊」，對於阿姐的神回，樓主表示「刷新了我嘅認知」。

帖文一出，不少網民熱烈回覆帖文，有網民直言最重要是多了「生滾」2個字就可以提高售價，「例子不勝枚舉，好似「鮑汁鳳爪」賣價貴過「豉椒鳳爪」」，不過有不少網民卻反認為是樓主錯，「生滾粥，生料(未煮埋一碟計)加粥去滾熟就算係，你理得佢滾幾耐，你又無要求。嚟到枱熟，佢就無呃你。」、「咁由咩階段開始煲先符合生滾粥定義呢?」、「想等2個鐘先食到碗粥？」、「唔通啲咸瘦肉一開始係生掉落去煮到熟既？所以屬於生滾粥」。

被網民「狂插」，樓主作進一步解釋他的疑惑，「 咸瘦肉係熟嘅，我係質疑有冇放入煲中滾過」，也有網民替樓主不值，「睇留言原來咁多人唔知生滾粥和「焯」熟粥既分別」。

根據資料，生滾粥是廣東省廣州市的一種特色小吃，屬於粵菜系；是一種粥品統稱，是用預先煮好的白粥加新鮮肉料逐碗滾熟，就是“生滾粥”， 根據用料不同，有牛肉粥、肉片粥、魚片粥、滑雞粥、上什粥、田雞粥等。而大部分粥店，都會將皮蛋瘦肉粥列為即熟粥類別。