東張西望｜直闖內地乞兒香港大本營　直播主來港賣藝自爆日賺$OOO

新冠疫情爆發的3年間香港與內地封關，從此內地「乞兒兵團」絕跡香港，不過在今年一月初正式通關後，「乞兒兵團」又再捲土重來，以集團模式來港行乞食大茶飯！TVB節目《東張西望》昨晚（20/2）播出的一集中，攝製隊追蹤全港各區的行乞情況，發現有大陸直播主殺入香港街頭賣藝搵食，更驚揭那些乞丐竟然都是入住旺角的同一間賓館！



在今年一月初正式通關後，「乞兒兵團」又再捲土重來（TVB《東張西望》截圖）

《東張西望》攝製隊早在2018年報道過內地「乞兒兵團」在香港行乞搵食的實況，不過自疫情爆發後乞兒兵團甚少在香港出沒，但最近Facebook各大群組、新聞都有報道行乞現象捲土重來，出現在全港各區街頭，於是攝製隊決定再出動追蹤行乞情況，除了直接與行乞者對話，更直擊乞丐的大本營！

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最近在將軍澳、大埔、元朗、土瓜灣都出現一位紫衣男子頭戴漁夫帽盤坐在地上，雙腳戴著護膝。而他身旁則放有一架四輪板車，上面躺著另一位四肢畸形、全身肌肉萎縮的男士。兩人遊走香港到處行乞，由於看起來楚楚可憐，吸引了不少港人留下金錢。《東張西望》攝製隊於是趕到大埔現場，野生捕獲該兩位行乞人士，並採訪他們。

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兩人對攝製隊的訪問十分抗拒，坐輪椅者操流利普通話，表示自己患有「脆骨病」，否認來港是乞錢，也沒有表明自己從內地哪個地方過來，也沒有賺到什麼錢，面對攝製隊的提問採取「十問九唔應」的應對方法。更要求對方不要拍攝自己，怒斥對方「你們不要拍了，不要煩我好不好？我的人生已經變成這個樣子，你們還要煩我。」而為了撇甩攝製團隊，他們二人在列車關門一刻「金蟬脫殼」，快速從車廂中落車逃去無蹤。

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後來攝製隊在北角找到一位斷肢賣唱的行乞人士，他自稱十多年前被煤氣炸斷腳，也大方公開自己的內地社交媒體帳號，表示自己是「一個人來香港玩」、「入住旺角的旅館」，現時賣唱是為了賺生活費，大爆自己每天否賺到數百元。《東張西望》攝製隊在他離開北角時追蹤對方，發現對方前往了佐敦，疑與同伴會合，他更因為發現攝製隊拍攝而在街頭發爛。

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疑似賓館的負責人也對事件作出回應，更咒罵攝製隊（TVB《東張西望》截圖）

另外《東張西望》攝製隊直闖乞丐大本營，更意外發現很多來港搵食的乞丐，竟然都是入住同一間賓館，疑似賓館的負責人也對事件作出回應。今晚（21/2）《東張西望》也將播出下半部份的節目內容。