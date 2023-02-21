屯門驚現私家車被噴「紅漆」鎖車　狠索$XXXX解鎖費　網:車劏得啦

講到鎖車，大家可能都會第一時間想到第一城的「極速鎖車」隊，而大多地方鎖車正常都是使用專門鎖車架將車鎖定，而車主需要付一定的罰款才可解鎖。但日前有網民竟發現疑似於屯門屋村內，出現超具「創意」的鎖車方法，更索價$3000港元開鎖費，令不少車主都表示「玩到咁大?」



圖截止Facebook群組「車Cam L(香港群組)」

於今早(21日)有網民於Facebook群組「車Cam L(香港群組)」分享一張疑似一輛私家車被鎖的照片，但從照片上看，該車輛被鎖的方式並非如平常我們所看到用鎖車架鎖車轆的景況，而是該車輛的車身和車窗竟然被以紅色噴漆，大大隻字寫上「NO Parking 違泊3000開鎖」的字眼，令不少網民為之震驚。

資料圖片

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帖文一出，有網民根據相片中環境推斷，車輛所在地應該是屯門藍地。網民表示「真係好大阻嚇性」，「泊車連架車都唔要得」，「可以劏車啦」，有網民則表示鎖車費罰$3,000「仲貴過違例泊車」，簡直「全球最貴」，翻查第一城的解鎖費用為$320港幣，照片中解鎖費足足貴近10倍，但有網民則表示「$3000攞得返部車還神」，更指「剩係噴咁好小事啦，玻璃軚鈴仲係到」，曾經有朋友入圍村食盆菜「散場發現部車無咗四條呔」。

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但有網民亦表示該車輛應該並不是真正外來車，而是「自村廢車」，「一睇就知部車係個場用來當告示板用啦…」，之所以會如此在車輛上噴漆，都只是為了提醒外來車主不要違泊，並不是真的以噴漆方式進行「鎖車」。