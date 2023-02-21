大媽手多篤碎$33萬《氣球狗》　天線得得B翻版!最後賠償金額是$X?

玩具是不少收藏家的目標，尤其是出自知名藝術家的限量版作品，在拍賣行中總會出現驚人的價格。最近在美國邁阿密發生一宗老太太意外弄碎藝術品的事件，該件限量版《氣球狗》價格為42,000美元（約33萬港幣）。網民更紛紛回憶起去年在朗豪坊發生的天線得得B事件，極關心老太太需不需要作出賠償，最終畫廊的回應是⋯⋯



JEFF KOONS STUDIO

美國藝術家Jeff Koons在上周四（16/2），於美國邁阿密一間私人藝術館舉行展覽，只限獲邀的貴賓出席，入場的每一位都是私人收藏家。而在展覽期間，一件價值42,000美元（約33萬港幣），名為《氣球狗（Balloon Dogs）》的藝術品被意外打破，引起了許多網民的關注。

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據報道指，當時一名老太太因為不知名原因，用手機指戳了《氣球狗（Balloon Dogs）》展品的底座，《氣球狗》展品疑因重心不穩，隨後瞬間落地粉碎，數十萬元的藝術品即時變成一大堆碎片。據負責管理展區的畫廊經理Cédric Boero表示，闖禍的女事主也顯得十分慚愧，也不知道如何道歉。

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IG@Stephen Gamson

在《氣球狗》被打碎後，畫廊即時派出清理人員清掃現場的碎片，避免其他人因此受傷。畫廊後來發出聲明，表示是次意外事件感到震驚和令人心碎，但只是「無心之失」，所以不會追究女收藏家的責任，賠償方面會由保險公司承擔。雖然官方聲明老太太不需要負上賠償責任，不過有網民猜測，在未來保險公司有機會向老太太發出民事索償，也笑稱「真正手指伸一伸，貴過我全身」、「Balloon 係唔可以亂爆」。

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是次意外粉碎的《氣球狗》其實大有來頭，這系列是出自被喻為「在世最貴的藝術家」孔斯（Jeff Koons）之手，靈感來自小丑以氣球扭成形狀，是次系列作品由不同顏色的陶瓷雕塑組成。而「氣球動物」系列也是孔斯的最知名創作之一，其中一隻橙色的氣球狗在2013年以5,800萬美元（約4.55億港元）拍賣價售出，另一件《兔子》則以天價9,100萬美元（約7.1億港元）拍賣價售出。

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網民看到事件後，紛紛聯想起去年發生的朗豪坊「天線得得B」事件，當時一名小童意外弄碎了一隻標價$52,800的1.8米高「黃金天線得得B」，後來小童的母親賠償了3萬元。不過在CCTV片段流出後，網上風向瞬間轉變，片中可見小童只是輕輕的向後挨，但是模型卻意外倒地，店方被批評貨物擺放有問題，也沒有設置任何圍欄保護名貴的陳列品，最終退還3萬元的賠償金額。

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