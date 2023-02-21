內地女分享「高才通」來港產子攻略　過關即去醫院遭狠批:還炫耀?

政府為吸納外來人才，於《施政報告2022》宣布推出為期兩年的「高端人才通行證計劃」，以供具備豐富工作經驗及高學歷的高端人才來港探索機遇。而日前，有內地網民於社交平台上分享指，剛獲批了「高端人才通行證計劃」的通行證(高才通)，而其正懷孕25週，並表示只要一過關便會預約醫院，更表示「有沒有一起的呀!」，令網民感到譁然表示「別人讓你去工作，你去生孩子」，「這樣明年高才肯定關停」。



圖自小紅書截圖

近日，一名內地杭州的女網民於小紅書上以「蹲5月一起去香港生產的姐妹」，為題表示自己預產期在5月底，日前申請了香港的「高端人才通行證計劃」，並只用了4天便拿到通行證，她更於文中表示「雖然沒有別人的四小時那麼快」，但是認為局方處理其申請已「效率很高」，而剛好杭州的出入境管理局簽注亦經已發出，她只要一過關便會預約醫院，更表示「有没有一起的呀」以希望能找到與其同樣正預備來港產子的內地媽媽。

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樓主於帖文中，更附上一張疑由香港入境處所批的入境簽證和進入許可通知書，內裡可見通行證上寫上「高端人才通行證計劃」，居留期為24個月，而持證人可於2023年的8月8日前首次進入香港，並於逗留期多次前往香港。

圖自小紅書截圖

貼文一出，即令網民感到震驚，有網民表示不敢相信「果然真的有人拿高才去生小孩」，更表示完全「驚呆了」，計劃本身是用作吸引人才，但「没有吸引来人才，吸引来一堆生孩子的」，更大罵樓主「有甚麼值得炫耀」，「騙了個身份證，來港生孩子，還好意思發出來」。

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但有網民則表示在香港讀書生孩子就可以，「高才已婚未育就不能生孩子了?」，高才續簽需要香港工作證明，「等於我在hk工作，就沒有生孩子的權利咯?」。有網民則表示是在讀書或工作期間懷孕和「從領簽證那一刻便奔著生孩去」，兩者本身本質就有分別，前者是合情合理，但從樓主文中卻覺得「顯然題主就沒打算在香港工作」。

資料圖片

政府的高端人才通行證計劃是提供予合資格的高收入人士和世界頂尖大學的畢業生來港，申請者需在申請前一年收入達250萬港幣或以上，或全球百強大學頒授學士學位、並在緊接申請前五年內累積至少三年工作經驗，或申請前五年內獲得全球百強大學頒授學士學位，但工作經驗少於三年者方可申請。而獲批高才通的申請人亦可以保證人身份，申請攜同締結當地機關合法和官方承認的伴侶或配偶及18歲以下未婚的受養子女來港。