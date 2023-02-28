日本3.1放寬中國旅客入境限制　日網民求爆買拯救經濟:係時候認輸

日本政府去年12月宣布加強對從中國抵埗者的入境防疫措施，除了需接受PCR檢測之外，亦限制旅客只可循日本其中4個機場入境。日前日本就宣布將放寬措施並加開航班班次，引起日本網民熱議。



（YouTube 截圖）

綜合日媒報道，去年日本首相岸田文雄宣布12月30日起來自內地及港澳赴日航班只可以使用東京羽田、成田、名古屋中部及大阪關西4個機場，來自內地直航旅客並7天內曾到訪中國的入境人士也需要進行檢測。日本官房長官松野博一日前在記者會上就公布將由3月1日起放寬限制，撤除對所有中國入境者進行的核酸檢測。

日本官房長官松野博一日前在記者會上就公布將由3月1日起放寬防疫限制（YouTube 截圖）

松野表示從中國入境者旅客的新冠陽性比率現已維持在較低水平，而且並未發現變異病毒珠，因此將從3月1日起放寬邊境管制，仍然要求中國入境旅客出示出發前72小時內的陰性證明或已接種3次疫苗的疫苗接種證明。而PCR檢測改為隨機抽樣形式，限定在4個機場降落的措施亦將解除，並會增加航班。

消息公布後引起日本網民熱議，當中有網民表示熱烈歡迎中國旅客來訪，希望中國人能到日本爆買、拯救在疫情下受到嚴重打擊的經濟。認為日本政府撤除防疫措施的安排已經比全球不少國家緩慢，是時候「認輸」讓中國人來旅行刺激經濟。

但亦有日本網民反對政府放寬措施，指出在還沒有放寬限制的時候已有大量遊客爆買日本的感冒藥等成藥，早前甚至更發生龍角散全國缺貨的事件，若進一步開放怕問題只會更嚴峻。另外亦有網民提起中國女性買入沖繩無人島屋那霸島的新聞，事件被廣泛報道，不少人擔心中國人會繼續大量收購日本的地產，而且又不時還會有經營違法風俗及集團騙案的事件，批評政府比起現在的經濟需要反而應放眼未來，保障日本國民的生活和權益。

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