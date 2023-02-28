口罩令取消｜10大香港人難忘抗疫場面　排通宵買口罩、這一幕最痛

特首李家超今日（2月28日）宣布，於明日（3月1日）起將正式取消「口罩令」，不論戶外、室外及公共交通工具都不須戴口罩，意味著防疫措施進一步放寛，人民生活回到疫情前。疫情持續了三年有多的時間，香港人經歷過疫情最嚴峻的時期，當中哪一幕令你難以忘記呢?



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行政長官李家超於今早(28日)宣布，明日(3月1日)起將全面取消口罩令，於戶外、室內及公共交通工具的配戴口罩要求，高風險地方負責人則可以使用「行政指令」要求職員訪客戴口罩，而醫院探訪者亦仍須要戴口罩。繼口罩令取消後，政府表示小學幼稚園及特殊學校小學，所有學生會回校前仍須進行快測，將暫維持到3月15日，而於3月1日起公立醫院訪客亦無須進行核酸檢測，只須出示探訪前24小時內的快測試陰性結果則可，而且探訪人數亦不設上限。

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疫情持續三年有多，至今政府已陸續放寬多個防疫限，社交距離、禁堂食、口罩令等等都已放寬和取消，回看這三年的防疫抗疫之路，當中其實都出現了不少令人難忘的「名場面」，以下10個疫情下的難忘時刻，你又記得多少個呢?哪個又令你最為難忘呢?

10個疫情下的「名」場面

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1.口罩荒

新冠肺炎於2020年1月香港出現首宗新冠肺炎個案後，令市民對疫情產生恐慌，而不斷四周尋找口罩，繼而出現「搶口罩」的情況，市面上變得「一罩難求」。不少市民都要排通宵，才可購入少量口罩。

2. 兩盒口罩thx!

香港於2020年2月初期出現「口罩荒」，全城市民都四周圍「撲」口罩，當時有不少網店亦加入代購口罩行列，而且大多都會限每人只准買2盒，因而於留言中大家都常常看到「兩盒Thx」的留言，有網民將此變成一張可愛倉鼠舉著兩隻手指，呈現「Yeah」手勢的圖片，並配上當時最流行的網語「兩盒thx」，圖片於網上瘋傳。

3.搶米搶廁紙

2020年2月初期，疫情於全球多地肆虐，不少國家和地方都開始「封關」和「封城」，令市民擔心糧食和日用品供應會出現短缺，而出現「搶米」和「搶廁紙」的現象，大多超市日用品和主要糧食，甚至乾糧都被搶購一空。

4.情人節限定「防疫花」

2020年疫下的第一個情人節，在口罩、洗手液等防疫用品短缺的情況下，市面上竟然出現「防疫花束」供情侶們購買，來取替平常的普通鮮花。

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5. 機場如死城

2020年3月時疫情持續，政府宣布禁止所有由海外國家來港的非香港居民入境，來港人數減少，往日人來人往的機場都變得十分冷清，仿彿如同「死城」。

6.全日禁堂食

政府於2020年7月時曾宣布全日禁堂食，所有餐廳都只能提供外賣服務，而出現眾多上班族和地盤工人於街上或公園裡食飯盒的場面。

7. 袁國勇教授示範採樣

2020年9月政府推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，港大微生物學系講座教授袁國勇曾於到訪檢測站時，曾即席示範自行咽喉拭子、鼻咽拭子及深喉唾液的採樣，採樣時更面不改容，甚至可以同時說話，雖然教授認真採樣，但自我了鼻相在網上被瘋傳。

8. 公立醫院爆滿

2021年尾香港爆發Omicron第5波疫情，踏入翌年2月確診數字急速上升，公立醫院負荷超重，當時有不少安老院爆發疫情，免疫力較弱的老人家都不幸中招，醫院內裡床位嚴重不足，而導致大批老人家們需要於醫院門外等候。

9. 強制檢測大排長龍

於2022年2月時，因確診人數上升，亦且出現許多不明源頭個案，不少市民都要為此進行強制檢測，從而出現多區檢測站大排長龍的景況。

10.手機「緊急警示」

2022年3月時，多區都爆發疫情，確診人數眾多，政府為能集中救治新冠病人，因而將伊利沙伯醫院轉為專門接收新冠病人的醫院。於3月9日宣布當晚，政府向全港市民發出「緊急警示」，提醒其他市民別前往相關醫院，但警號聲響卻令不少市民紛紛受警，更曾表示以為有地震或海嘯發生。

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自第五波疫情(2021年12月31日)至2023年1月29日，本港一共錄得13120宗死亡個案，在去年疫情最嚴峻的2-3月間，醫院須設置露天帳幕用作停屍間，被認為是疫情中最「痛」一幕。疫情過去，願逝者安息，希望全港市民都能復常生活。