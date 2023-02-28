口罩令取消｜盤點10款港人必知口罩！銅芯不算經典　某款仲未買到

行政長官李家超今日（28日）出席行政會議前宣布明日（3月1日）起全面撤銷口罩令，包括在室內及戶外，但醫院及院舍等處所，會以行政指令要求進入人士續戴口罩。在疫情初期人人自危的階段，本港曾經出現了多款知名的口罩，以下為大家盤點10款當時曾經紅極一時的經典口罩！



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相隔3年，市民終於可以除口罩相見，有人表示在口罩令解除後就會即時除罩，感受一下自由的感覺，也有人稱為了健康原因將繼續佩戴口罩。大家還記不記得在疫情初期，本港曾出現口罩斷貨，每人口頭禪都是「兩盒thx」的情況嗎？當時不少口罩廠都以抗疫為名推出多款口罩，但部份的實際效果卻是十分成疑，更引來港人一時熱話，以下為大家盤點10款當時曾經紅極一時的經典口罩！

10.鴨嘴口罩

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇，曾在視察有多人染疫的葵涌石蔭邨仁石樓時，戴上了一款鴨嘴口罩，有網民笑稱袁國勇當時的樣子「有啲搞笑」、「似足傻鴨」，成為網民熱話。他後來回覆傳媒查詢時表示，他當時使用的口罩為N95級別，使用該口罩是因為氣溫低於攝氏15度及濕度低於百分之40，糞便氣霧在空氣停留時間會較長，傳播風險較高。

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9.N95口罩

N95是一種非常貼近臉，以形成密封狀態的口罩，N95空氣過濾分類至少可過濾掉95%空氣中的微粒，相信經歷過SARS（非典型肺炎）一疫的港人都十分熟悉。於是在疫情爆發後，N95成為了港人熱搶的口罩之一。當時美國總統特朗普，在疫情初期曾簽署命令，指示政府停止出口N95口罩、手術用手套以及其他個人防護裝備到其他國家。

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8.自私口罩（氣閥口罩）

部份口罩款式有氣閥設計，由於用家沒有經過濾的呼氣會由氣閥排出，或會增加其他人受感染的風險，因認也被網民批評是「自私口罩」。

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7.豬嘴（防毒面具）

防毒面具確實可以有防止病毒入侵的功能，在口罩短缺的時期，有人以「豬嘴」代替口罩，不過由於大部份品牌的防毒面罩均設氣閥，因此與「自私口罩」同樣有傳播的風險。

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6.透明口罩

透明口罩的潮流是因為無綫電視（TVB）的《萬千星輝頒獎典禮2020》而興起，藝人們在走紅地氈時紛紛戴上透明口罩，掛耳也是透明塑膠，口罩上邊緣掛在鼻樑上，下邊緣長至下巴，可以清楚看到藝人的妝容。不過因為口罩並非全密封，被外界質疑防疫效果。

淘寶網截圖

5.蒸口罩

在口罩短缺時期，前立法會議員蔣麗芸在FB分享影片，教用高溫蒸氣當消毒口罩解燃眉之急，但後來被醫生狠批行為錯誤教壞人。其後有網民抱著半信半疑的心態實測，結果把口罩幾乎蒸融，引起網民熱議。

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4.吹笛罩

去年適逢香港特別行政區回歸25周年，教育局課程發展處在10月1日國慶前邀請41間學校，超過400位中小學生參與普通話歌《少年中國說》MV。其中兩位管弦樂團成員戴上特製口罩吹長笛，引起了網上熱論。後來網民翻出該款口罩是由日本發明，專為管弦樂演奏用，可防止表演過程中的飛沫。官網只標明口罩「有優異的抗菌除臭性、耐久性、除臭、調濕效果」，但就沒有防疫功能。

《少年中國說》MV截圖

（イオンモール福岡店）

3.CSI口罩

外科口罩在疫情爆發早期「一罩難求」，而由懲教署生產的「CSI口罩」更是「傳說級的存在」，只提供給政府各部門和衛生署前線人員使用。不過後來海關曾揭發有CSI口罩在市面發售，坊間更不時有人質疑CSI口罩被濫用，不過這款可說是口罩界買不到的傳奇款式。

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2. 0.01紙底褲口罩

在疫情嚴重時沒有口罩當然驚，但戴上這款「0.01口罩」其實一樣驚，有網民曾在Facebook上分享多張薄如紙的口罩照片，透光度極高，嘲笑稱是「係咪情趣口罩嚟？」、「紙底褲咁嘅質地」、「可以用嚟整越南春卷」。

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fb「爆笑貼圖區」圖片

1.銅芯抗疫口罩

政府在疫情早期動用8億元，向市民派發可重用的「銅芯口罩（CU Mask）」及外科口罩，不過CU Mask卻被市民狠批造型似「內褲」。港大化學系博士鄺士山（K Kwong）出席網台節目「Yahoo都市擂台」時，形容「銅芯口罩」有三大嚴重設計錯誤，包括鼻樑無鐵線易漏氣、濾芯有衣車針孔或影響效能，以及銅線脫落恐吸入人體。

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【圖輯】點圖放大瀏覽 盤點10款港人必知口罩！👇👇👇