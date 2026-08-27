日本實測口臭真正成因！專家揭擺脫口氣只需戒掉1個生活習慣

口臭問題讓人尷尬，有沒有想過口臭成因，或許與一個微小的生活習慣有關？日本綜藝節目《この差って何ですか？》請來齒科醫生，分析口臭的主要成因，只要戒掉一個生活習慣即可擺脫口氣！



有一類人會容易有口臭的問題，究竟引起口氣的成因是甚麼？日本綜藝節目《この差って何ですか？》請來中城齒科醫院的中城基雄院長分析口臭的主要成因。中城院長指這與口水有關，「由於口水能抑制口腔裡的細菌繁殖，所以如果嘴巴經常張開，令口腔乾燥的話，口腔就會形成異味。」

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日本綜藝節目《この葉って何ですか？》請來中城齒科醫院的中城基雄院長，分析口臭的主要成因。中城院長直指口腔太乾，是口臭的主要成因。由於口水能抑制口腔裡的細菌繁殖，所以如果嘴巴經常張開，令口腔乾燥的話，口腔就會形成異味。

節目請來搞笑藝人YuiP（ P）進行實測，連續兩晚觀察她的睡眠情況，觀察閉口和張嘴睡覺，會否造成口腔異味的差異。

中城院長指，由於睡眠時幾乎不會分泌唾液，所以檢測閉口和張嘴時的細菌繁殖情況，睡眠時間是最佳時機。

實驗開始！

首先請YuiP在睡前刷牙，然後請中城院長檢查口腔裡的細菌數量。發現每平方公分就有5,000個細菌。院長指細菌數量在每平方公分25,000個以下，都算是正常範圍。然後量度YuiP口臭的程度，數值是10ppb，屬於近乎無異味的狀態。於是第一晚，在任何措施都沒有進行下，節目組讓YuiP直接爆睡。

翌日早上8點再作檢測⋯發現口腔細菌含量激增8倍，達每平方公分4萬個！而YuiP口臭的程度，已達368ppb，即硫磺味的級別！

到實驗第二晚，節目組給YuiP戴上頭套輔助保持嘴巴閉合。結果發現，戴上頭套後早上檢測的細菌數量只有8,000個。而口臭程度只是上升了一點，依然在近乎無味的水平。

由此可見，只要調整讓嘴巴合上的呼吸習慣，就可以減輕口臭的問題。