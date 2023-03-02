天文台招募2023暑期實習生　共12項目請人　每月獎學金有$10,500!

就讀大學的四年裡，有不少同學都會透過參與不同的實習，從而獲得工作的經驗和體，為未來的就業之路做好準備。近日，香港天文台暑期實習計劃2023正式進行招募，當中更有超過10個不同的項目供同學參與，而整個實習為期8個月，每個獲取錄的同學更可獲得每月$10,500的獎學金，可以說是實習裡面的「筍工」啊!



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近日，香港天文台暑期實習計劃2023正式開始接受報名，培訓期將於2023年6月5日開始，為期8個星期。於實習起期間，獲錄取的學員將會在經驗豐富的天文台導師指導下，於天文台進行短期的項目或研究工作，從而學習並獲得修讀科目和興趣領域相關的工作經驗。

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計劃內裡有一共12個不同部門的項目提供予實習生報名，而各項目的學科和學年要求都有所不同，同學們只要是全日制學生、於本地就讀或是於海外就讀的香港永久性居民，具備良好學術背景和符合項目中的知識和技能要求，並能操流利中文或英語，即可報名。而每個獲錄取的同學都可獲得每月$10,500元的獎學金，但若同學於實習期中因任何理由終止，天文台會保留選擇按比例撤回獎學金的權利。

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申請將會透過網上進行，同學們只需要填妥網上申請表格及遞交所需相關資料即可，申請的截止時間是2023年4月17日(星期一)香港時間正午12時。若同學成功被錄取將會於2023年5月16日之前收到錄取通知，如日期後未獲得通知則視為不成功。



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