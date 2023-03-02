17歲日男闖中學無差別殺人　持刀狂砍老師　被捕後自爆超恐怖內幕

日本一名男高中生於3月1日因殺人未遂被捕。根據日媒報道，他闖入一間中學，企圖無差別殺人，刺傷一名60多歲的男老師後被捕。據報在調查中他承認罪行，更爆出超恐怖內幕。



（YouTube截圖）

綜合日媒報道，崎玉縣戶田市市立美笹中學3月1日下午12時半左右被一名持刀的17歲男子入侵，期間刺傷一名60多歲的男老師使其負重傷。事發於3樓的課室。有當日身處事發課室的學生向《集英社》憶述，案發時學生們正在考試當中，忽然聽到聲響，向後看發現課室後方的趟門前站了一名黑髮、戴著口罩、全身穿著黑色的男子。

看到他手中拿著刀後，課室中響起尖叫聲。監考的男老師剛好走到課室後方，便立刻上前嘗試制伏男子、拉著男子不讓他接近學生，大聲叫學生逃走。這位學生指凶器疑似是水果刀，事發期間男子並沒有發出任何聲響，只是掙扎著想逃走。

男子最終被趕來的其他老師合力制伏，之後被警方以殺人未遂的嫌疑即場逮捕。按警方指60多歲的監考男老師在期間手臂及腹部等數處被砍多刀，受重傷但並沒有生命危險。

男子承認罪名並表示「邊個都冇所謂，我剩係想殺人」，透露自己企圖無差別殺人（YouTube截圖）

據報17歲疑犯就讀一家私立高中，並不是事發美笹中學的畢業生，也不認識被刺傷的監考老師。他在調查中承認罪名，表示「邊個都冇所謂，我剩係想殺人」，企圖無差別殺人。警方亦發現他擁有多把刀，正進行詳細調查。

然而更恐怖的是，17歲疑犯自爆供述自己是崎玉縣最近一連串殺貓事件的犯人。2月期間崎玉縣先後在公園、小學操場、河邊、田野和道路等，多次發現貓的殘肢、頭顱、下巴或不完整的貓屍。發現地點處於美笹中學半徑3.6公里之內。有發現者指屍體看起來已經不是貓，一開始以為是毛皮頸巾，想是被剝製的毛公仔，不敢相信犯人的變態心理。

事件震驚日本，有不少網民指若不是監考老師剛好在教室後方、挺身而出，相信會有大量學生受害，大讚他勇敢果斷。亦有網民表示幸好事發當時不是小息，否則後果不堪設想。指學校應加強保安，隨時防備可疑人士。

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