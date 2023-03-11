連登仔嘲大學學歷「超廢」人工低　唔讀書都23K　網笑：眼光淺窄

大家覺得在現今社會中，讀大學是否為必要?近日，有連登仔於討論區中表示，自己一畢業就出社會工作賺錢，但身邊幾個「讀書好叻」的同學才快將畢業，而且他們都表示畢業後打算搵大概16K-20K左右，令樓主表示當他的同學「人生先啱啱開始」，他自己「已經搵緊2.3萬」，當年「佢地眼中冇讀書嘅我已經企係半山腰望住佢哋爬上嚟」...



《愛回家之開心速遞》劇照

日前，有連登網民於討論區上發文表示，自己稍早幾日與中學同學食飯。當中有幾位以前「讀書好叻嘅同學」即將畢業，而他們於飯局中討論畢業後打算搵多少人工，有個同學話「2萬都夠」，其他一般的同學則都打算搵約「1.6萬咁上下」。

👉內地女遊港帶「原隻燒鵝」做手信被海關攔截 即場硬啃：都快哭了

樓主表示，自己與該些同學有別，一畢業便投身社會工作，就在那些同學人生才「啱啱開始」，甚至連學債都未還時，自己工作了幾年「依家已經搵緊2.3萬」，計計下更「已經儲咗十幾萬」。自己即使沒有大學學歷，但都已「領先咗佢地幾年」。樓主更表示，況且現在「一街都係大學生」，作為大學生「其實真係冇咩值得自豪」當年在眾人眼中沒有讀書的他，現在正「企係半山腰望住佢地爬上嚟」。

👉網批違泊私家車獲出「通告」放生：唔通有特權？背後真相竟是...

《愛回家之開心速遞》劇照

貼文一出，即引起網民熱論，有網民表示大學的確「唔係讀好專嘅科，根本就係一般人工」，「做老細根本就唔洗讀書」。但有網民則表示「做咗幾年嘢同人哋fg價比」，網民表示樓主根本就是「眼光淺窄」，大學生一出社會不出2年，「跳返一兩次就高過你啦」，「人哋仲有足夠晉升空間」，樓主現在在「半山腰望住佢地爬上嚟」，但5年或10年後「佢哋會係山頂望返住半山腰嘅你」。

根據教資會的調查，大學生畢業薪酬又未如樓主所講這樣低。2020/21年度畢業生就業情況，數據顯示八大畢業生平均年薪28.1萬港元，即每月平均收入約$23,400，增加5.6%。8間大學之中，平均薪酬及失業率最高的院校和學科又是哪一間呢？

👇點撃圖片看八大畢業生薪酬及就業率👇