63歲男家中藏父母屍體10年　房東登門驚見這一幕！網民：細思極恐

日本不時都會爆出令人心寒的案件，日前有人夫殘殺外遇對象，將她分屍解體，並丟棄在家中露台和私家車上。今早(3日)就有再日媒報道指，當地一名男子竟然將父母的屍體藏在家中長達10年！



63歲無業男性世羅直樹因將父母遺體在家中放置10年被捕（YouTube 截圖）

日媒《CBCテレビ》報道指，三重県四日市市的一名男子因將父母的屍體在家中放置10年被捕。被逮捕的是63歲無業男性世羅直樹。按警方所指，自2013年起疑犯明知當時父母已經死亡，竟將兩人的遺體放置在同居的四日市市本鄉町的出租屋內直至今年2月28日；涉嫌遺棄屍體。

（YouTube 截圖）

事件被揭發的契機是房東接到市政府通知指未能連絡上疑犯父母。房東2月28日到訪出租屋時就發現被報紙覆蓋、已經白骨化的兩具遺體。屋子裡堆滿了垃圾，疑犯世羅在調查中承認控罪，警方正繼續調查事件細節。

房東登門發現被報紙覆蓋的兩具白骨（YouTube 截圖）

有日本網民表示懷疑疑犯世羅是為了謀取日本的老人年金，而一直隱藏父母死亡的事實，指政府應加強檢查，避免有人進行欺詐。相反有人則覺得疑犯是「沒有錢負擔為父母舉行葬禮，沒有父母的年金就不能生活下去」，又指「10年來若有客人拜訪一定會發現可疑」，認為疑犯是個無依無靠的可憐人。不過也有意見指10年前疑犯已有50歲，理論上應有可以商討的對象。而且總感覺事件有「違和感」，「想到疑犯無視父母的屍體擺放長達10年就感到毛骨悚然」。

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