香港毒L福音!日本搞「二次元結婚登記處」$500即獲結婚證書娶老婆

有不少港人都喜歡看日本的動漫，甚至會稱喜歡的角色為自己的老公老婆。想與喜歡的角色結婚！日本網上今年就出現了能實現這個夢想的服務，連結現實世界和二次元，讓你與最愛的角色登記「結婚」！



日本男子近藤顯彥因與角色「初音」結婚而為人所知（Twitter 截圖）

相信不少人都聽過與角色「初音」結婚的日本男子近藤顯彥的故事。日本近年就有人開設讓人跨次元結婚的業務「次元局」。這個「連結現實世界和其他次元，接受結婚登記和頒發結婚證書的非官方機構」，滿足粉絲們可以和自己最愛的角色結為連理的憧憬。

「次元局」讓粉絲們可以在網上申請與喜愛角色結婚，雖然在法律上沒有效力，但只需要付8,700円（大約港幣502元）就可以獲頒發結婚證書。網頁的運營者設計師渡辺靖晃受日媒《讀賣新聞》訪問時就表示自己在現實中曾經與人結婚，但2年後便離婚，之後的2次最終也為能修成正果。直到5年前他任職的設計公司受委託製作彈珠璣店海報時，他被上面《戰姬絕唱SYMPHOGEAR》的角色「立花響」吸引，追看該動漫後便深深愛上她。然而他這份戀慕並沒有受到身邊的人認同。當渡辺沮喪地在網上搜尋自己的狀況時，卻發現原來有大量像他一樣因愛上角色而困擾的人。

為了幫助他的同伴們，渡辺在2020年11月便開設「次元局」，提供和所愛角色登記結婚並頒發結婚證書的服務。2年多以來頒發了逾200對「伴侶」的結婚證書。不少申請人寄信給「次元局」，講到盼望社會能「認可跨越次元的愛為真正的愛情」。渡辺指最近甚至有海外人士希望申請結婚，感嘆到原來有這種想法的並不是只有日本人。

可惜「次元局」暫不接受海外申請（次元局 網站截圖）

「次元局」的網站上貼出數種結婚證書的模板，不過因為版權問題上面不能印結婚角色的相貌。渡辺表示他們「愛上角色的人格，但同時也知道他們只是架空人物，所以才更加痛苦。喜歡上能對話、能觸碰的人反而會更輕鬆。」即使在法律上沒有任何效力，但粉絲能從「次元局」獲得認同，日本網民似乎也很支持這種服務。除此之外，網站上亦提到雖然他們鼓勵專一愛一位角色，但「若無論如何都無法選擇，也是可以與多名角色登記結婚的」。雖然現在他們暫時不設海外申請，不過若有日本朋友幫手在網上辦手續，結婚證書有日本地址，相信可以成功辦理。大家又會與喜歡的角色或偶像結婚嗎？

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