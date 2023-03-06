垃圾站驚爆發現1000萬現金　大量市民自稱失主　編超荒謬理由爆笑

不知大家試過跌錢丟失或銀包嗎？即使只是數元也會覺得不甘心，氣憤自己為何會這麼大意。日本北海道一個回收站最近在垃圾中發現1000萬円，警察搜尋失主時竟然有13人宣稱自己是主人。提出各種丟失理由，希望將錢據為己有。



1月30日札幌市北區一家資源回收設施在廢紙回收垃圾中發現了1000萬円現金（YouTube 截圖）

事發於今年1月30日上午9時半左右，日本北海道札幌市北區的資源回收設施在廢紙回收垃圾中發現了1000萬円現金（大約港幣57.9萬元）。據說是員工在進行廢紙分類期間找到與牛奶紙包裝等垃圾混在一起的現金。撿獲巨額現金的消息公開後，引來大量市民向警方查詢，自稱是現金的失主。

消息公開後1天已引來5名市民查詢，截至3月3日共有13名市民向警方查詢。其中9名提交失物報案表格。當中有自稱失主表示是患有老人癡呆的祖父母不小心把錢當成垃圾丟掉。亦有人指本來放在衣櫃中的1000萬円不見了，懷疑自己不小心丟棄了。

不過亦有很多「失主」提出奇葩的報失陳述，希望能將錢據為己有。有男子稱現金是自己去北海道旅行期間丟失，亦有人指是喝醉時丟了，又或者是從口袋不小心掉出來的。也有人指自己不見了20萬円，認為有可能混在那1000萬円當中。另一名市民則指家中不見了數千萬，女兒以前住在札幌，懷疑是與她有關的人偷走現金後丟失的。最誇張的解釋是一名「失主」指有朋友問他是否丟了錢，於是便向警察查詢，但他自己卻完全沒有丟了錢的記憶……

（YouTube 截圖）

札幌警方暫時仍未有證據特定13名「失主」中是否有現金的真正主人。按法例若截至發現現金3個月後的4月30日還沒找到失主，1000萬円就會歸於札幌市。2022年北海道共有約7億円（大約港幣4,051萬元）被撿到，最終成功回到主人身邊的有約4億7千萬円（大約港幣2,720萬元）。

律師磯部真士勸市民不應輕易謊稱自己是失主，否則有機會被控「詐欺未遂罪」（YouTube 截圖）

有律師就勸市民不應輕易謊稱自己是失主，因為提交報失表企圖得到不屬於自己的物品已足以被控「詐欺未遂罪」。建議抱僥倖心報失的人應儘早撤銷報案。有不少網民指謊稱失主的人應受到譴責，亦有人笑指感覺那13人都不是真正失主。到底札幌警方這次能否找到真正失主呢？

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