日本迴轉壽司店安裝最新AI監控防惡搞　取餐後一可疑動作即響警號

最近日本迴轉壽司、拉麵店等多家飲食店皆因社交平台上流行的迷惑行為而受到困擾。日前有迴轉壽司店就導入能檢測到可疑行為的AI相機，希望能杜絕「惡作劇」。



（YouTube 截圖）

近日日本TikTok及Instagram等社交平台上流傳大量「惡作劇」行為影片，有人舔豉油瓶，有人向輸送帶上的壽司噴酒精。種種不衛生、沒有常識的舉動令店舖品牌的名譽大受打擊，連日有店家貼出聲明澄清追究。大型迴轉壽司連鎖店「くら寿司」藏壽司為了防止有人再犯，自3月2日起就在所有店舖導入AI相機，感知可疑行為。

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藏壽司研發AI相機檢測可疑行為（YouTube 截圖）

這個「AI相機」其實是為了配合藏壽司非接觸式服務而開發的系統，自2021年起便有在各分店安裝。主要是用以檢測輸送帶上有哪些壽司被取走。現在經改良後增添了以AI探知迷惑行為的功能。

藏壽司在疫情下投入了抗菌膠蓋，AI相機能透過感知蓋子的異常發出警告。例如若有人嘗試將吃完的空碟放回輸送帶，AI就會檢測到異常、響警號通知崎玉及大阪總部。兩總部有6至7人專門負責處理事宜，從系統中得知是哪一家分店、哪一個座位、哪一份壽司出問題，通知有關店舖。

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店舖接報後則會將有關商品拿走，也會有負責人查看監視鏡頭片段，確認受到甚麼迷惑行為。之後前往有關座位確認，若有需要則會向警方報案。有不少網民讚賞藏壽司對策迅速，相信能對迷惑行為有一定阻嚇性。不過亦有意見指「企業開發AI要用不少資源……最後還是要由消費者銀包負擔」，認為反而應花資源從根本上解決問題，指「社交媒體機構才是最應該研發AI監管、打擊惡作劇影片，封鎖有關用戶」。到底這個AI相機能否真的有效打擊迷惑行為呢？

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