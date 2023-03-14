白色情人節｜18句「超實用」撩妹語錄 助你未來一年繼續保持單身
撰文：藍色機械貓
出版：更新：
今日（14/3）為一年一度的白色情人節，白色情人節是源於日本的非正式節日，供男方於這一天回應女方在情人節時的心意。各位香港男士們又想好如何向自己的心儀對象回應自己的心意了嗎？
👉情人節｜網選最尷尬撩女20金句「知唔知依家幾點？」答案嚇走女生
就算沒有女士向你表白也不打緊，正所謂機會是留給有準備的人，各位男士不妨預早準備好一些情話，等到機會來臨之際一舉拿下對方的心。不過，如果你打算於未來一年都繼續保持單身的，《開罐》記者亦為你準備好18句相當「實用」的撩妹語錄，讓你能夠準確命中各位女士的地雷，保證一聽到就會「打哂冷震」。
👇👇👇18句一聽到就打冷震的撩妹語錄👇👇👇
+14
嚴選18句一聽到就打冷震的撩妹語錄:
1.
我最近鍾意咗個人。
「邊個？」
你lock手機就知。
2.
初初以為要扮自己鍾意你難。
但而家至發覺要呃自己扮唔鍾意你，仲難。
3.
可唔可以借個火嚟？
「我無火機喺身喎。」
咁愛火都可以。
4.
知唔知一個完整嘅愛情故事係點？
一半係我鍾意你，一半係你鍾意我。
5.
你喺我心目中有九十分。
「仲有十分呢？」
有十分喺我度，我十分鍾意你。
6.
要好好記住2023呢一年。
呢年係疫情嘅結束，亦係我哋愛情嘅開始。
7.
我從來唔驚你話我無聊，只怕同你無話聊。
8.
我發覺我哋好夾。
「點解？」
我剛剛好鍾意你，而你又剛剛好俾我鍾意。
9.
你問我點解會將你啲事放喺心上？
心上人嘅事當然要放喺心上。
10.
我嘅夢想其實好簡單，係環遊全世界。
「咁都話簡單？」
(圍住對方身邊兜一個圈) ，實現咗喇。
11.
我鍾意咗個人。
「同佢講囉。」
啱啱講咗。
12.
我最近有啲忙
「忙咩？」
忙住鍾意你。
13.
自從遇見你，我至發覺，人生苦短，甜長。
14.
我想你嘅感情關係，由「同我有咩關係？」變成「同我有啲關係」。
15.
我唔係咩世一、宇一。
我只係想做你嘅唯一。
16.
你份人可唔可以認真少少？
可以，我好認真鍾意你。
17.
語錄點都有完結嘅一日。
同你點都有緣份到嘅一日
18.
好多人以為呢啲語錄係溝唔到女，
你介唔介意幫幫忙證明呢個諗法係錯㗎？