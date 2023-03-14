白色情人節｜18句「超實用」撩妹語錄　助你未來一年繼續保持單身

今日（14/3）為一年一度的白色情人節，白色情人節是源於日本的非正式節日，供男方於這一天回應女方在情人節時的心意。各位香港男士們又想好如何向自己的心儀對象回應自己的心意了嗎？



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👉情人節｜網選最尷尬撩女20金句「知唔知依家幾點？」答案嚇走女生

就算沒有女士向你表白也不打緊，正所謂機會是留給有準備的人，各位男士不妨預早準備好一些情話，等到機會來臨之際一舉拿下對方的心。不過，如果你打算於未來一年都繼續保持單身的，《開罐》記者亦為你準備好18句相當「實用」的撩妹語錄，讓你能夠準確命中各位女士的地雷，保證一聽到就會「打哂冷震」。

👇👇👇18句一聽到就打冷震的撩妹語錄👇👇👇

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嚴選18句一聽到就打冷震的撩妹語錄:

1.

我最近鍾意咗個人。

「邊個？」

你lock手機就知。

2.

初初以為要扮自己鍾意你難。

但而家至發覺要呃自己扮唔鍾意你，仲難。

3.

可唔可以借個火嚟？

「我無火機喺身喎。」

咁愛火都可以。

4.

知唔知一個完整嘅愛情故事係點？

一半係我鍾意你，一半係你鍾意我。

5.

你喺我心目中有九十分。

「仲有十分呢？」

有十分喺我度，我十分鍾意你。

6.

要好好記住2023呢一年。

呢年係疫情嘅結束，亦係我哋愛情嘅開始。

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7.

我從來唔驚你話我無聊，只怕同你無話聊。

8.

我發覺我哋好夾。

「點解？」

我剛剛好鍾意你，而你又剛剛好俾我鍾意。

9.

你問我點解會將你啲事放喺心上？

心上人嘅事當然要放喺心上。

10.

我嘅夢想其實好簡單，係環遊全世界。

「咁都話簡單？」

(圍住對方身邊兜一個圈) ，實現咗喇。

11.

我鍾意咗個人。

「同佢講囉。」

啱啱講咗。

12.

我最近有啲忙

「忙咩？」

忙住鍾意你。

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13.

自從遇見你，我至發覺，人生苦短，甜長。

14.

我想你嘅感情關係，由「同我有咩關係？」變成「同我有啲關係」。

15.

我唔係咩世一、宇一。

我只係想做你嘅唯一。

16.

你份人可唔可以認真少少？

可以，我好認真鍾意你。

17.

語錄點都有完結嘅一日。

同你點都有緣份到嘅一日

18.

好多人以為呢啲語錄係溝唔到女，

你介唔介意幫幫忙證明呢個諗法係錯㗎？