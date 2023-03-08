四成後生仔「自認貧窮」　列3大原因感窮　調查指：理想時薪為$XX

「呢個月好窮啊!」，相信這句是不少年輕人常說的口頭禪，但實際上又有幾多年輕人認為自己是「真窮」呢?根據嶺南研究團隊《最低工資有幾低？貧窮新一代的就業困境報告》，調查結果顯示，有四成受第二輪深度訪談的年輕人「自認是貧窮」。此外結果更顯示年輕人平均每月收入中位數為$15.2K，但支出則為$16.7K，入不敷支!



圖自《香港愛情故事》劇照

日前(7日)嶺大政策研究院、文化研究及發展中心公布一項題為《最低工資有幾低？貧窮新一代的就業困境報告》的調查，團隊從去年5月至12月，先後進行兩輪深度訪談，並訪問67位18至29歲收入低於2萬元，有工作經驗的青年。團隊亦進行兩輪問卷調查，分別收到164份和253份有效回覆。

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受訪青年的收入來源自全職工作或兼職工作，而絕大部分年輕人都覺得自己薪金太低，待遇跟工作不相稱。受深度訪問的年輕人收入中位數為$15,200元，而問卷調查則為$6,000-$9,999。有全職的青年人認為自己工時長，部分行業長期低薪，與任職其他行業的同輩根本比不上，而覺得不滿。壓力同時來自高昂的生活成本和遙不可及的人生目標，包括置業。

圖自《香港愛情故事》劇照

於受第二輪深度訪談的青年中，有四成自認自己是「貧窮」，而對於「貧窮」的界線和理解，青年一共有3個界定範圍，有人覺得「三餐不繼」則為貧窮，有人認為「人工未達到港人月入中位數」，有人則認為有好多目標未能達成，而導致「精神貧窮」。而認為自己「不貧窮」的青年，大多都因家庭可滿足基本需求之外，對購物和旅遊等的消費會提供支援。

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對於政府早前宣佈，將最快於今年5月上調最低工資至每小時$40元的金額，大部份有全職工作的受訪青年覺得調整幅度太低，自己未能受惠。無論認為自己屬於中產或基層的受訪者，均有認為即使最低工資水平提升至40元，但金額「依然是太低」，調整幅度不合理，與市場脫節。年輕人對於最低工資常常都以「一餐飯」開支掛鉤，認為最低工資要吃得起「一餐飯」才合理。

圖自《幻愛》劇照

問卷調查更顯示，青年的個人的每月平均支出為$16,789，若扣除教育開支，每月平均為$14,894元。若按每個月工作26日來算，每日8小時，能夠滿足青年現時生活則需要時薪達$71.6元。現時青年的月薪中位數和最低工資水平都與能夠稱為「滿足」的金額，相差一段距離。

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嶺大文化研究系系主任兼講座教授潘毅教授表示，結合本次青年生活開支水平調查結果和深入訪談中年輕人對最低工資的看法，不難理解為何全職青年對最低工資該項政策無感，即使5月起最低工資提升到時薪40元，但這個水平仍是低無可低，不足以保障他們現有的生活質素。她續說：「當賺取最低工資不足以生活，是何等諷刺。既然政府制定青年發展藍圖，試圖在就業等『四業』上為後生仔女開拓出路，當局很應該在目前唯一保障工資水平的最低工資法例檢討上，多聆聽青年的心聲和建議。」