東京櫻花比往年早10天開花　創史上最早紀錄港人哀號：改唔切機票

每年這個時期，不少港人都會到日本旅行賞櫻。不過櫻花的花期只有約2個星期左右，要預計著大概甚麼時候開花買機票，實在有點難度。日前有日媒報道指東京的櫻花已經開花了，是史上最早的紀錄。或許大家的賞櫻計劃都被打亂了！



東京氣象廳宣布3月14日為今年的櫻花開花日（YouTube 截圖）

日媒《TBS》報道指氣象廳於3月14日下午2時左右，確認東京千代田區靖國神社的櫻花樹後，宣布東京的櫻花已經開花了。今年的開花日比去年早了6日，亦比平均紀錄早了10天。成為自1953年統計開始以來，與2020年及2021年並列成為最早開花紀錄。

櫻花的開花日以「標本木」作為指標，靖國神社的櫻花樹亦是其中之一。若「標本木」上有5至6朵花盛開，那氣象廳便會宣布當天為櫻花開花日。而這次靖國神社的櫻花樹在13日檢查時只開了4朵花因此未能宣布為開花日，直指次日（14日）盛開11朵櫻花時才正式宣布開花。

今年日本全國櫻花的開花期預計都會提早（YouTube 截圖）

一般櫻花在開花後一個星期左右便會迎來全盛期。不過越寒冷的地方，櫻花由開花到完全盛開的時間就越短。在東北北部，從開花到盛開的時間就只有4到5天。受到最近的溫暖天氣影響，今年日本全國櫻花的開花期預計都會提早。打算到日本賞櫻，或已經買機票訪日的大家不妨可以參考一下「tenki.jp」的「桜開花情報」。按網站上推算的日期調整一下行程，就有更大機會能如願看到滿遍盛開的櫻花。

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