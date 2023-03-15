素海霖｜繪麗奈香港AV女優出道！預告片有清水健　全廣東話演出

日本AV界的女優林林種種，有些人出身偶像界、公務員，亦有不少金髮藍眼的女優進軍。今日（15日）就爆出驚人消息，名叫素海霖，一位香港土生土長的女生，竟然要在日本作為新人女優(絵麗奈)出道了！



（Twitter 截圖）

這名女優藝名叫「絵麗奈/エレナ」（Erena），是在香港土生土長的女生素海霖。雖然之前也有些女優會打著香港人或中國人的名號下海拍片，但當中不少都是只會說一兩句中文的「偽華人」。

不過這次的新人女優絵麗奈就不一樣了，她是名乎其實的港女。除了曾經因在YouTube上傳「無罩散步」的影片受到關注之外，她更是Viutv節目《戀講嘢》其中一集的嘉賓，亦曾在港產片《#PTGF出租女友》中演出。她在Twitter上也經常上載性感美照，還沒在AV界出道便為自己囊獲6萬位粉絲。現在甚至連台灣AV達人「一劍浣春秋」也有追蹤她的Twitter。

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絵麗奈除了是首位在日本AV界出道的港女之外，還是知名片商Faleno Star史上第一位外籍專屬女優。她出道的消息曝光後引大量港人湧入Faleno官網，甚至一度令伺服器癱瘓。在預告片中她以廣東話介紹自己，表示對首次AV拍攝的緊張。出道作中她還會與知名男優清水健做對手戲，未知會否全片都以廣東話演出，讓人感覺很有親切感。

出道消息公開後絵麗奈Instagram上的粉絲爆增，似乎不少港人都很期待她的作品，紛紛留言表示支持。據官網指她的出道作將於4月7日在網上發售，到底這位港女女優能否俘虜日本老司機呢？讓我們拭目以待！

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