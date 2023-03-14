內地女轟港人賣過期「油漆」　斥商家不負責任：居然欺騙大陸人!

內地與香港正式通關後，多了不少內地遊客來港購物。但日前有名內地女於社交平台上發文怒指香港商家「居然欺騙大陸人」。她表示於香港五金舖購入六罐油漆後，竟發現當中有四罐的油漆已經過期3年，她立刻致電商家，但誰不知商家反應，令她表示「真的被氣死了」...



圖截自小紅書

近日，一名內地女於小紅書上發文怒指於3月10日在一間位於元朗的五金舖購入6罐「多樂士油漆」，當中兩罐為「多樂士無添加全效低漆」，而另外四罐則是「環保兒童漆」，總值$3,760港元。但樓主於購買後發現，當中4罐的兒童漆竟然已過期，她表示油漆罐上所顯示的生產日期是2017年5月17日，而保質期是36個月，意思即是油漆「已過期三年」。

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圖截自小紅書

樓主表示，當她發現買到質量有問題的貨物的當晚，已經打電話給店家，但奈何商家表示已經下班，所以「明天才能看」 。然而，樓主於第二天再次致電商家溝通，但她表示從商家的「口吻」而得知，商家是本身「知道他們的貨物是過期的」，但卻「明知產品有問題還要賣給我們」，而商家竟然向樓主表示「不可退換不可退錢」，對此事件更提出「拒不負責」。

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對於商家的回應，樓主指這是「明顯欺騙消費者」，並無奈表示「怎麼去香港購物還能這樣啊」，「真的被氣死了」，而目前亦「已向香港消費協會(消費者委員會)投訴」。樓主更分享指於香港被騙已不是第一次，「上次過去買方便麵付錢時也多出兩大包」，懷疑是收銀「故意」將產品加進去，後來也是跟對方說明，對方才刪除該項貨品。

圖截自小紅書

貼文引起網民關注，有網民表示「香港有些商家是真缺德真壞」，但有網民亦好奇指「為何要到香港買油漆?」，「內地不是有得賣嗎」，而樓主則回應稱「香港便宜幾百塊」，而且家與香港「離得近」，才會於香港購買。

但有網民則表示特地到香港購物並不值，「香港現在劣質產品假貨特別多，專門坑大陸同胞的」，讓其「別那麼傻」，來港購物。有網民則說「本地人上門都給換的」，「要到現場換」，若真的不肯直接報警處理」，「不用怕他，大不了報警報東張」。